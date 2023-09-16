«Курский Хладокомбинат» обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением о взыскании 10 млн рублей за использование товарного знака с новосибирского производителя мороженого «Гулливер».

Арбитражный суд Новосибирской области назначил на 19 октября рассмотрение дела по иску ОАО «Курский Хладокомбинат» к ООО «Гулливер» о прекращении нарушения исключительных прав, взыскание компенсации за незаконное использование товарных знаков и публикации решения суда в печатном издании в размере 10 млн рублей.

По данным сервиса Rusprofile, учредители ООО «Гулливер» – Нели Винокурова (60,67%), Денис Винокуров (19,67%) и Станислав Винокуров (19,67%), директор – Александр Грива. Выручка компании за 2022 год составила 663 млн рублей, чистая прибыль – 68 млн рублей. ОАО «Курский Хладокомбинат» возглавляет Игорь Шевляков, держатель реестра акционеров ООО «Московский фондовый центр». Выручка за 2022 год составила 394 млн рублей, чистая прибыль – 519 тысяч рублей.

Фабрика мороженого «Гулливер» была построена в 1993 году. Сегодня ассортимент мороженого, которое изготавливают под торговой маркой «Страна Гулливерия», насчитывает более 120 наименований.

Напомним, в начале сентября в Арбитражном суде Новосибирской области прошло предварительное заседание по делу о взыскании почти 300 миллионов рублей с министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Истцом выступает ООО «Экология Новосибирск». Судебное разбирательство по делу назначено на 3 октября.