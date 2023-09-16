Правительство РФ 14 сентября приняло решение о выделении дополнительного финансирования по программе строительства модульных отелей по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Новосибирская область вошла в число 13 регионов, впервые получивших федеральную поддержку для возведения глэмпингов.

Новосибирская область и еще 12 регионов впервые получит средства на строительство модульных отелей (глэмпингов) по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Дополнительные средства только в этих субъектах позволят реализовать 74 проекта и создать почти 2 тысячи новых номеров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития РФ.

«Благодаря дополнительному финансированию построим 433 гостиницы и более 8 тысяч номеров в 58 регионах. Наибольший объем средств получат Республики Башкортостан, Дагестан, Северная Осетия — Алания и Кабардино-Балкарская Республика. Также в лидерах — Астраханская, Иркутская, Новосибирская, Самарская, Нижегородская, Тверская области», — цитирует министра экономического развития РФ Максима Решетникова пресс-служба ведомства.

В 2023 и 2024 годах на реализацию программы строительства модульных отелей правительство РФ выделит дополнительно 1 млрд рублей.

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что по данным Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, в регионе за год количество площадок для размещения туристов увеличилось до 381. По расчетной оценке Росстата, Новосибирская область также – лидер в СФО по туристскому потоку с показателем 1,88 млн человек. В первую тройку также вошли Красноярский край (1,57 млн чел.) и Алтайский край (1,49 млн чел.).

Напомним, что в начале апреля этого года в Новосибирске прошел первый международный форум туризма и сибирского гостеприимства «Дикоросы», который проводился при поддержке правительства региона.