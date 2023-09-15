Правительство Новосибирской области уходит в отставку с 15 сентября

В связи с избранием и вступлением в должность губернатора Андрея Травникова, на внеочередном заседании правительства Новосибирской области 15 сентября рассмотрен вопрос о сложении полномочий органа – утвержден соответствующий проект постановления, сообщают в пресс-центре правительства региона.

«Это решение – выполнение нормы Федерального закона и Устава Новосибирской области. Вся кадровая работа будет продолжаться в плановом порядке, продолжаем трудиться и выполнять все задачи, которые перед нами стоят и которые мы с вами согласовали», – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

В соответствии с действующим законодательством, правительство Новосибирской области слагает полномочия с 15 сентября 2023 года. Правительство региона продолжает действовать до сформирования нового высшего исполнительного органа государственной власти региона. Решение о формировании нового правительства Новосибирской области примет губернатор Андрей Травников. В соответствии с Уставом региона, орган формируется губернатором не позднее одного месяца со дня его вступления в должность.

Напомним, что инаугурация губернатора Андрея Травникова прошла в государственном концертном зале имени Арнольда Каца 15 сентября 2023 года.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что депутаты новосибирского Заксобрания намерены вступиться за интересы региональных аграриев.