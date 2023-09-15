Красноярский Роспотребнадзор объявил о введении режима неблагоприятных метеоусловий в четырех городах Красноярского края. Столица региона тоже оказалась в их числе. Улучшение состава воздуха прогнозируется лишь к вечеру понедельника.

Сообщается, что Среднесибирское УГМС вводит режим неблагоприятных метеоусловий, так же известный как режим «черного неба» в 4 городах региона. С 19 часов сегодняшнего дня он установится в Красноярске и Минусинске, а спустя сутки вступит в силу также в Ачинске и Назарово.

Сообщается, что природоохранное ведомство усилило мониторинг атмосферного воздуха на территории перечисленных городов. Окончание неблагоприятных метеоусловий ожидается в понедельник к 19 часам местного времени.

Ранее сегодня мы рассказывали, что режим «черного неба» объявили и в Томске.