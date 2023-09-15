Одним из важных объектов, включенных в этом году в программу ремонта по проекту «Безопасные качественные дороги» (БКД), стал мост через реку Тулу, расположенный в Кировском районе. Этот объект может служить наглядной иллюстрацией того, как проходят работы в рамках проекта БКД, учитывая, что его ремонт ни разу не производился со времен запуска.

В рамках реализуемого в Новосибирске нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонтируются не только автодороги, но и мосты. Так, мост через реку Тулу, расположенный в Кировском районе, вошел в число десяти объектов, включенных в этом году в программу ремонта по проекту БКД.

На сегодня мост через Тулу — один из выездов из Кировского района. Второй мост, который также проложен через реку Тулу, располагается на улице Ватутина. Оба моста — единственные выезды из Кировского района, ведущие к площади Маркса, и нагрузка на них соответственная. Есть также запасной, старый мост, который можно увидеть, спустившись к издательству «Советская Сибирь», долгое время он находится в аварийном состоянии и насчитывает всего две полосы движения. Таким образом, мост через Тулу важен с точки зрения обеспечения транспортной доступности Кировского района Новосибирска.

Длина этого моста составляет 138 метров. Трамвайные пути также будут менять вдоль всего моста в обе стороны. Длина путей электротранспорта в обе стороны по мосту составляет 140 метров, то есть 280 метров — длина одиночного пути. В будущем планируется замена всех рельсовых путей, начиная от издательства «Советская Сибирь» до самого трамвайного депо, находящегося дальше по улице Сибиряков-Гвардейцев.

Мэр Новосибирска лично проконтролировал ход работ по замене асфальтового покрытия на мосту. В выездном совещании 12 сентября также приняли участие глава администрации Кировского района Андрей Выходцев, директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев и заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.

Подрядчиком по ремонту моста было выбрано ООО «МТ-СТРОЙ». В перечень ремонта входят замена асфальтового покрытия шести полос движения и замена покрытия на пешеходных тротуарах. Также планируется замена перильного ограждения, железобетонных конструкций опор и пролетных строений. Подрядная организация обновляет деформационные швы, устанавливает барьерное ограждение и новые опоры освещения, планирует укрепить конусы устоев и покрасить весь мост.

На сегодня обновлены уже четыре полосы движения автотранспорта, движение не останавливается, ремонтируют мост по частям, в основном в ночное время. Объект чинится в несколько этапов. Сначала — выравнивающий слой, затем — напыление гидроизоляционного покрытия, а после — устройство асфальтобетона. Движение электротранспорта не прекращается. Пассажиры по привычному расписанию могут ездить на трамвае в обе стороны без затруднения движения.

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«Ремонт трамвайных путей будет проводиться сразу после окончания установки бордюрного камня по согласованию с мостовиками. Все работы у нас в графиках взаимоувязаны. Ремонт путей будет производиться новыми материалами с полноценной заменой рельсо-шпальной решетки, со сваркой путей и с выводом на уровень бордюрного камня по головке рельса. После этого мы отдаем трамвайные пути для мощения их плиткой. Плитка будет надежная и позволит выдержать нагрузку спецтранспорта. Состояние трамвайных путей еще не критическое, но требует ремонта, как и большинство трамвайных путей города. По нынешней технологии ремонт выделенного участка будет проходить всего неделю», — пояснил ход работ по замене трамвайных путей Михаил Никулин.

Сейчас рельсо-шпальное покрытие также используется для беспрепятственного проезда автотранспорта, при этом регулировка движения по мосту позволяет пропускать и трамвай с пассажирами. После окончания установки бордюрного камня подрядной организацией горэлектротранспорт приступит к ремонту путей, замене рельсов, укладке плитки для трамвайных путей, которая позволит выдержать нагрузку электротранспорта. При этом трамвайные пути обособят от автомобильного движения. Поднятие их выше уровня автомобильной дороги позволит избежать заезда машин на рельсы для обгона.

«Национальный проект БКД позволяет ремонтировать не только дороги, но и заниматься мостами. В данный момент мы видим один из ярких примеров. Это один из десяти объектов — мостов, который мы ремонтируем в этом году. Проезжая часть здесь с весьма интенсивным движением, потому что это выезд из Кировского района в сторону центра города. Это важнейший объект, и ремонтируется он в рамках национального проекта БКД, — прокомментировал ход работ мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Очень важно восстановление гидроизоляции. Если этого не сделать, то через два сезона все ремонтные работы, весь асфальт поползет. Сейчас этому уделяется большое внимание. Мы видим, что подрядная организация справляется, четыре полосы уже отремонтированы. Работы подрядчик обещает завершить досрочно, будет восстановлено движение автотранспорта полностью. ГЭТ с нетерпением ждет, когда ему передадут участок для работы по замене трамвайных путей. Я доволен ходом ремонта, думаю, что результатом работ нас подрядчики не подведут. Мост с момента запуска ни разу не ремонтировался. Износ был очень высокий».

Мэр города также отметил, что вблизи ремонтируемого моста есть другая переправа. «Этот мостовой переход самый древний. Он будет разобран, так как находится в аварийном состоянии. Уже сейчас он перекрыт. Переправляться по нему уже сейчас запрещено. Наличие развязок основного моста позволит пользоваться только им — всю нагрузку он берет на себя на 100%», — отметил Анатолий Локоть.

По словам главы Новосибирска, после ремонта основного главного моста по улице Сибиряков-Гвардейцев старый мост разберут.

Общая стоимость ремонтных работ моста по улице Сибиряков-Гвардейцев через реку Тулу составляет 129 млн рублей. Работы планируют завершить досрочно. Окончательная замена полос завершится уже в первой декаде октября.