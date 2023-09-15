Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области намерены встать на защиту интересов сельхозпроизводителей региона, обратившись в профильный комитет Государственной Думы, сообщает пресс-служба областного парламента.

На заседании аграрного комитета регионального парламента принято решение донести до Минсельхоза РФ, что требования по переработке побочных продуктов животноводства трудно исполнимы. Согласно изменениям федерального законодательства, в области необходимо построить 727 специализированных площадок из бетона общей площадью почти 700 тысяч квадратных метров. При существующих мощностях областным производителям бетона понадобится 5 лет, чтобы удовлетворить этот запрос, а обойдётся строительство навозохранилищ в 14 млрд рублей. Причем затраты лягут на предприятия, владеющие поголовьем от 500 коров и более.

«Не знаю, как на поголовье в 11 тысяч голов КРС можно настроить достаточно площадок», – возмутился депутат Олег Бугаков, возглавляющий племзавод «Ирмень». Эту резонансную тему председатель новосибирского Заксобрания Андрей Шимкив уже поднимал в апреле на Совете законодателей в Санкт-Петербурге. «В советские времена руководителей хозяйств, которые не вывозили навоз на поля, лишали партбилетов, а те, кто это делал, наоборот, представляли к госнаградам!» – аргументировал тогда спикер регионального парламента. Депутаты аграрного комитета поддержали мнение, что нововведение может быть разорительным для сельхозпроизводителей.

Ранее мы сообщали, что Андрей Шимкив поздравил Андрея Травникова со вступлением в должность.