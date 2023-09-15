В Томске возбудили два уголовных дела по подозрению в растрате в отношении бывших начальников департамента финансово-ресурсного обеспечения региональной администрации. Информацию об этом распространила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Томской области.

По предварительным данным, один из подозреваемых, занимая пост руководителя департамента финансово-ресурсного обеспечения администрации Томской области в 2013-2022 годах использовал средства резервного фонда финансирования непредвиденных расходов для оплаты аренда жилых помещений для неких граждан. По его указанию были подготовлены проекты договоров на оплату жилья и списано более 3 миллионов рублей с расчетного счета департамента. При этом, средства из упомянутого фонда по закону не могут быть направлены на оплату аренды жилых помещений.

Второй подозреваемый, сменивший первого на его посту, в июне 2022 года также подписал договор аренды жилого помещения для проживания гражданина и дал распоряжение подчиненным сотрудникам бухгалтерии об оплате его аренды. На этот раз со счета департамента финансово-ресурсного обеспечения было списано свыше 200 тысяч рублей.

С подозреваемыми проводят следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего, их действия подпадают под ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ. Также решается вопрос об избрании им меры пресечения. По данным «Интерфакса» речь идет об Александре Шатовиче и Андрее Конинине.

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