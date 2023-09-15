15 сентября прошла церемония инаугурации Андрея Травникова. Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив на церемонии вступления в должность губернатора поздравил вновь избранного главу региона. Информацией об этом поделилась пресс-служба регионального парламента.

После принесенной Андреем Травниковым присяги и получении им удостоверения главы региона, со словами поздравления к нему обратился спикер новосибирского Заксобрания Андрей Шимкив.

«Пять лет назад, стоя за этой же трибуной в день инаугурации губернатора Новосибирской области, я говорил о планах и надеждах на перемены, связанных с именем нового губернатора. И о том, что успех губернатора станет и успехом всего региона. Итоги завершившихся на прошлой неделе выборов подтвердили и обратное: успехи региона обеспечили успех и убедительную победу действующего губернатора. И это не игра слов! Команды не бывает без лидера. Так же, как лидера не бывает без команды. И сегодня – тот самый случай, когда будет справедливо сказать, что у этой победы тысяча отцов. Тысячи жителей области, которые честно трудились все эти годы каждый на своем месте. Понимали, что только вместе мы – сила. И что команда Новосибирской области – это не пустые слова», – сказал председатель областного парламента.

В своем ответном слове Андрей Травников поблагодарил новосибирцев за доверие и выразил готовность собрать все силы для того, чтобы двигаться дальше, работая на благо всего региона и всех жителей.

Депутаты Заксобрания рассказали, что ждут от нового срока Травникова на посту губернатора только хорошего. По их словам, за последние годы в регионе сформировалась сильная команда, которая будет продолжать решать все насущные проблемы и перспективные для области задачи.