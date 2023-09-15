В Томске ввели режим «черного неба» до 18 сентября

По информации Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 10:00 16 сентября до 18:00 18 сентября на территории Томска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) 1 степени опасности, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере.

В связи с этим предприятия обязаны провести согласованные в установленном порядке мероприятия и обеспечить сокращение выбросов загрязняющих веществ на 15-20%, сообщают в пресс-центре городской администрации.

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Уточняется, что объявление прогноза НМУ не связано со сверхнормативными или аварийными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от промышленных предприятий. Наступление такого режима происходит в случае проявления определенных метеорологических условий (ослабление ветра, штиль, туманы, образование задерживающих слоев инверсии температуры), способствующими накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

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