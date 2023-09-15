Инвестпроекты индустриального парка, ТЛК и завода горячего цинкования получат поддержку региона

Павел Ганьшин
 
Правительство
Фото nso.ru

Губернатор Андрей Травников 14 сентября провел заседание Совета по инвестициям Новосибирской области. Участники совета одобрили поддержку проектов индустриального парка, транспортно-логистического комплекса и завода горячего цинкования. Информацию об этом предоставил пресс-центр областного правительства.

О результатах Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Новосибирской области по итогам 2022 года главе региона доложил министр экономического развития области Лев Решетников. По итогам 2022 года регион занял 13 место в рейтинге, при этом улучшив свои позиции относительно общего балла – он вырос почти на 4 пункта. Регион достиг лучшего результата по Сибирскому федеральному округу, улучшения произошли по 23 показателям. На данный момент Новосибирская область занимает лидерские позиции в стране по среднему времени подключения к сетям водоснабжения; получению в аренду земельных участков, с проведением торгов; количеству субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. человек.

Участники заседания рассмотрели инвестпроекты строительства индустриального парка «Мичуринский Кластер», транспортно-логистического комплекса в Линёво, завода горячего цинкования в Новосибирском районе.

Возведение индустриального парка «Мичуринский Кластер» предполагает создание производственно-складских объектов, относительно небольших, от нескольких сот до нескольких тысяч квадратных метров, размеров, разделенные на более мелкие блоки с индивидуальным входом, воротами и иногда административным блоком, что востребовано субъектами малого и среднего предпринимательства. Выбранный формат характеризуются меньшим негативным влиянием на окружающую среду, позволяет размещать производство, офисы и склады в одном месте. Площадь участка индустриального парка составляет 20 га. Объем инвестиций в проект может достигнуть 5 млрд рублей, реализация проекта позволит создать к 2027 году 200 рабочих мест. Налоговые платежи в консолидированный бюджет Новосибирской области за срок окупаемости, 2023 – 2034 гг., составят более 1,3 млрд рублей.

Проект транспортно-логистического комплекса предполагает создание на территории опережающего социально-экономического развития «Линево» предприятия, которое будет предоставлять услуги по приемке и переработке грузов экспедиторских, транспортных компаний, оказывать помощь в хранении грузов, в том числе резидентам ТОСЭР, необходимых для реализации их инициатив. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет около 70 млн. руб. Налоговые платежи за 2023 — 2027 гг. в консолидированный бюджет Новосибирской области составят около 30 млн руб. Запуск этого предприятия создаст 80 новых рабочих мест.

Цель инвестиционного проекта по созданию завода горячего цинкования – оказание услуг по горячему цинкованию металлоконструкций для предприятий строительной отрасли и машиностроения. Планируемый объем производства – 40 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в проект оценивается на уровне 850 млн рублей. В ходе реализации проекта будет создано 150 новых рабочих мест. В консолидированный бюджет региона, за период окупаемости проекта, поступит около 325 млн рублей. Значительная часть конструкций и оборудования завода будет произведена в Новосибирской области.

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