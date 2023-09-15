Назначена дата судебного заседания в процессе изъятия компании «СИБЭКО» у Андрея Мельниченко

Игорь Черных
 
Андрей Мельниченко. Фото: suek.ru

14 сентября в Свердловском районном суде города Красноярска состоялось предварительное судебное заседание по иску заместителя Генерального прокурора России против бизнесмена Андрея Мельниченко и компаний АО «Хакасская сервисно-ремонтная компания» и Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации. Информация об этом размещена на сайте суда.

Иск подан в отношении энергетических активов, которые были куплены у структур экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Генеральная прокуратура требует взыскания с Андрея Мельниченко, «Хакасской сервисно-ремонтной компании» и «Кузбассэнерго» акций «Сибирской энергетической компании» (СИБЭКО) в пользу государства.

В ходе предварительного судебного заседания представитель компании СИБЭКО, проходящей по делу в качестве третьего лица, подал ходатайство о переносе рассмотрения в Арбитражный суд Новосибирской области, сообщает «Интерфакс». Суд отказал СИБЭКО в удовлетворении ходатайства и назначил судебное разбирательство по делу на 17 октября.

Кроме того, суд отклонил ходатайства об исключении Андрея Мельниченко из числа ответчиков и о привлечении Росимущества и регистратора «Р.О.С.Т.» к участию в процессе в качестве третьих лиц. Также безрезультатно ответчики выступили и с прошением о приостановке данного разбирательства до окончания рассмотрения Мосгорсудом уголовного дела Михаила Абызова.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что Генпрокуратура подала иск об изъятии в госсобственность оборонного завода из холдинга Эдуарда Тарана.

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