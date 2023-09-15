Иск прокурора о досрочном прекращении полномочий главы Колыванского района Новосибирской области Евгения Артюхова был рассмотрен в суде. В требовании увольнения главы муниципального образования надзорному ведомству отказано. Информацию об этом опубликовала объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Иск о прекращении полномочий главы Колыванского района, переизбранного в июне на новый срок, был подан прокуратурой в начале августа этого года. Надзорное ведомство требовало уволить Евгения Артюхова с занимаемой должности из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Ранее Артюхов получил субсидии на оплату жилья как преподаватель Колыванского аграрного колледжа в обход других граждан, также ожидавших подобных выплат уже некоторое время. Прокуроры сочли рассмотрение заявки главы района «вне очереди» комиссией из его подчиненных конфликтом интересов и нашли в этом эпизоде нарушение жилищных прав граждан.

Прокуратура внесла в местный Совет депутатов представление о привлечении главы района к ответственности, но народные избранники Колыванского района не прекратили полномочия Артюхова, как того требовал прокурор. После этого надзорное ведомство обратилось в суд с иском об отмене решения Совета депутатов Колыванского района и прекращении полномочий Евгения Артюхова.

Как стало известно, Колыванский районный суд удовлетворил только первую часть иска — он обязал Совет депутатов пересмотреть принятое 28 июля решение о непривлечении главы района к ответственности. Требование прокуратуры о немедленном прекращении полномочий Евгения Артюхова осталось без удовлетворения.

Ранее мы сообщали, что суд рассмотрит дело председателя бердского СНТ, обвиняемого в хищении полумиллиона рублей.