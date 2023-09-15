Арендатор муниципального имущества погасил задолженность перед бюджетом в 1,5 миллиона рублей после того, как в дело вмешались прокуроры. Собственник мусорного полигона, получив представление, взыскал просроченную арендную плату с компании-арендатора. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Новосибирской области.

МУП города Куйбышев «Геострой» по результатам конкурса предоставило полигон для размещения твердых коммунальных отходов местному индивидуальному предпринимателю.

По условиям договора арендатор обязан ежемесячно оплачивать аренду полигона, но в течение трем месяцев 2023 года оплата не производилась. Сумма накопленной задолженности составила полтора миллиона рублей. При этом, собственник полигона — упомянутое МУП — не приняло никаких мер по взысканию задолженности, несмотря на нарушение условий договора аренды.

После проведения проверки прокуратура внесла руководителю муниципального предприятия представление об исправлении нарушений. В результате, накопившаяся задолженность перед бюджетом в размере 1,5 миллионов рублей была погашена.

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