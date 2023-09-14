Одну из компаний, занимающихся добычей рассыпного золота на территории республики Алтай, привлекли к ответственности за экологические нарушения. Сообщается, что в процессе добычи драгоценного металла в реку Каурчак попали загрязняющие вещества. Информацией об этом поделилось агентство «Банкфакс».

Агентство со ссылкой на администрацию Турочакского района района республики сообщает, что ООО «НК «Каурчак» загрязнило реку Каурчак некими опасными веществами. После того, как данный факт был выявлен в ходе проверки природоохранной прокуратуры, против золотодобытчиков возбудили административное дело по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ. За нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами Южно-Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора назначило организации штраф.

Сообщается, что упомянутая организация имеет три лицензии на разведку и добычу драгоценных металлов в разных районах Алтайского края. Согласно данным Rusprofile, находящаяся сейчас в процессе реорганизации ООО «НК «Каурчак» зарегистрирована в Алтайском крае Алексеем Подгорным в 2016 году. Господин Подгорный является руководителем еще нескольких компаний, среди которых есть организации, занимающиеся добычей руд и песков драгоценных металлов, арендой и управлением нежилым имуществом, а также арендой и лизингом строительного оборудования.

Ранее мы сообщали, что Росприроднадзор предъявил иски к двум красноярским компаниям.