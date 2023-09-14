Власти Новосибирской области планируют создать новый индустриальный парк для локализации производства китайских компаний. Он должен разместиться неподалеку от Новосибирска и занять солидную площадь. Информацией об этом со ссылкой на министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова поделился ТАСС.

Презентация проекта нового индустриального парка прошла в рамках Восточного экономического форума. Сообщается, что площадь нового объекта составит порядка 300 гектаров. Будущими резидентами парка должны стать китайские компании, которые локализуют свои производства на его территории.

Сообщается, что инвесторы проекта — новосибирские. Кроме этого, по информации агентства, у минэкономразвития Новосибирской области есть планы по созданию новой особой экономической зоны неподалеку от Промышленно-логистического парка.

Ранее мы сообщали, что власти Новосибирска ищут перевозчика на один из троллейбусных маршрутов города.