10 компаний заплатило более 20% от всех налогов Новосибирской области

Пятая часть налоговой базы бюджета Новосибирской области формируется 10 компаниями, а общая сумма налоговых поступлений составила более 25 млрд рублей за первое полугодие 2023 года и выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

10 компаний-лидеров по уплате налогов перечислило в консолидированный бюджет Новосибирской области около 21,1% или 25 841 млн рублей в первом полугодии 2023 года. Сумма поступлений по ним увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 38%. Об этом сообщили «Континенту Сибирь» в УФНС по Новосибирской области.

В число десяти наиболее крупных налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете на территории Новосибирской области и уплативших налоги в консолидированный бюджет субъекта РФ, вошли организации:

— ООО «Разрез Восточный» (вид экономической деятельности по ОКВЭД — «Добыча полезных ископаемых»),

— АО «Разрез Колыванский» (ОКВЭД «Добыча полезных ископаемых»),

— ПАО «Сбербанк России» (ОКВЭД «Деятельность финансовая и страховая»),

— ООО РНКО «Платежный центр» (ОКВЭД «Деятельность финансовая и страховая»),

— ООО «Пивоваренная компания Балтика» (ОКВЭД «Обрабатывающие производства»),

— ОАО «РЖД» (ОКВЭД «Транспортировка и хранение»),

— АО «АБ ИнБев Эфес» (ОКВЭД «Обрабатывающие производства»),

— АО «Авиакомпания Сибирь» (ОКВЭД «Транспортировка и хранение»),

— ООО Микрокредитная компания «Страна экспресс» (ОКВЭД «Деятельность финансовая и страховая»),

— Отделение Социального фонда РФ по Новосибирской области (ОКВЭД «Деятельность в области обязательного социального обеспечения»).

Список крупнейших налогоплательщиков отличается от топ-10 по итогам прошлого года. Так, в перечень организаций вошли микрокредитная организация и платежный центр, которые входят в ГК ЦФТ.

Перечень крупнейших налогоплательщиков за 2022 год выглядит следующим образом:

— ООО «Разрез Восточный»,

— ООО РНКО «Платежный центр»,

— АО «Разрез Колыванский,

— ООО «Пивоваренная компания Балтика»,

— АО «АБ ИнБев Эфес»,

— ОАО «РЖД»,

— АО «Авиакомпания Сибирь»,

— ПАО «Сбербанк России»,

— АО «Сибирский ликерно-водочный завод»,

— Отделение Социального фонда РФ по Новосибирской области.

Доля налоговых поступлений от этих налогоплательщиков в консолидированный бюджет субъекта РФ за 2022 год составила 20,4% или 45 263 млн рублей.

Напомним, что ранее в правительстве Новосибирской области обозначили основные приоритеты бюджетной политики на грядущий бюджетный цикл.