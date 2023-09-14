Омская область дополнительно выделит 700 млн рублей на ремонт школ

Павел Ганьшин
 
Ремонт школы
Фото из ТГ-канала Виталия Хоценко

Власти Омской области приняли решение о выделении дополнительного финансирования на ремонт школ региона. На эти цели из регионального бюджета будет выделено 700 миллионов рублей. Информация об этом появилась в ТГ-канале главы региона Виталия Хоценко.

Врио губернатора написал, что решение о выделении дополнительного финансирования было принято на собрании регионального кабинета министров. Средства должны пойти на капитальный ремонт 19 школ, 14 из которых расположены в Омске, еще 5 — в разных районах области.

Ремонт учреждений запланирован на 2024-2025 годы. Сообщается, что мэрии и региональному минобру поручено принять меры для того, чтобы образовательный процесс для учеников из школ, которые будет ремонтировать, не прерывался.

В конце прошлого месяца министр строительства Омской области получил выговор от Виталия Хоценко за то, что две новые школы региона, которые должны были открыть свои двери к 1 первому сентября, не были сданы в срок. Спустя 5 дней первая из них всё же приняла учеников.

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