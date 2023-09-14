Экс-замглавы Росприроднадзора и председатель совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («КрасноярскТИСИЗ») Олег Митволь, признавший вину в хищении почти миллиарда рублей при строительстве красноярского метро, приговорен судом к 4 годам и 6 месяцам колонии. Информацию об этом опубликовала пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Государственный обвинитель запросил для Олега Митволя 4 года и 9 месяцев колонии, а также штраф в 400 тысяч рублей. Суд принял решение приговорить Митволя к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Кроме этого, с него взыскана сумма причиненного ущерба. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Напомним, Митволя обвинили в хищении 954 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. Ранее он заключил со следствием досудебное соглашение — по некоторой информации, его условием была дача показаний на высокопоставленных лиц в руководстве Красноярского края. Вскоре после этого были арестованы бывший директор «Краевого транспортного управления» (КТУ), принимавшего фиктивные работы у «КрасноярскТИСИЗ», и на тот момент действующий министр транспорта Красноярского края Константин Димитров — его подозревали в указании упомянутому главе КТУ подписать акт приемки-передачи фактически невыполненных «КрасноярскТИСИЗ» работ по инженерным изысканиям и проработке проектно-сметной документации строительства метрополитена.

Сообщается, что Митволь, ранее в ходе судебного заседания признавший вину в инкриминируемых ему деяниях, выразил несогласие с решением суда и намерен его обжаловать.

Некоторое время назад нынешнее руководство «КрасноярскТИСИЗ» подало ходатайство о признании организации пострадавшей стороной, а бывшего главу краевого минтранса Димитрова за превышение должностных полномочий приговорили к 3 годам и 2 месяцам в колонии.