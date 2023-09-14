Эксперт Минздрава РФ подтвердил эффективность принимаемых регионом решений для улучшения работы службы скорой помощи

Павел Ганьшин
 
Скорая помощь
Фото nso.ru

14 сентября на заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения под председательством Игоря Гришунина обсудили работу скорой медицинской помощи в регионе. Информацию об этом предоставил пресс-центр областного правительства.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина доложила депутатам профильного комитета ЗС о ситуации в службе скорой медицинской помощи по итогам 8 месяцев текущего года. Основные показатели: среднесуточное количество бригад в Новосибирске – 99,61, в районах области – 102,6. Нагрузка на бригаду – 14,35 вызова за сутки в областном центре и 7,4 вызова – в районах. Средняя заработная плата врачей новосибирской станции скорой помощи в текущем году – 99 969 рублей, среднего медперсонала – 51 075 рублей, что соответствует целевым показателям оплаты труда медицинских работников, установленным «майскими указами» президента России.

Лада Шалыгина рассказала о мерах, которые принимает министерство здравоохранения Новосибирской области и руководство ССМП для привлечения кадров. Одно из направлений – профориентация и наставничество. Станция скорой помощи тесно сотрудничает с медицинским колледжем. На базе ССМП студенты проходят преддипломную практику и цикл специализации «скорая и неотложная помощь».

Еще одно важное направление – регулярное обновление автопарка. За последние 5 лет в парке автомобилей скорой медицинской помощи Новосибирской области заменили 207 машин. В 2023 году отыграны аукционы на поставку 30: 6 авто — класса «С» (из них 2 «неонатальных») и 24 – класса «В».

В конце августа работу новосибирской станции СМП по поручению Минздрава России проверил специалист кафедры скорой медицинской помощи и хирургии повреждений Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова. Рекомендации по совершенствованию оказания скорой медицинской помощи, которые дал эксперт, практически полностью совпадают с мерами, которые уже принимает или планирует в ближайшее время Новосибирская область. В частности, эксперт полностью одобрил мероприятия по снижению кадрового дефицита.

Ранее появилась информация, что штат скорой помощи в Новосибирске укомплектован врачами и средним медперсоналом на две трети.

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