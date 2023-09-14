Перестройки логистических цепочек и взятый курс на дедолларизацию внешней торговли России приводят к кардинальным изменениям в работе участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), в том числе для крупного торгового хаба — Новосибирской области. Для региональных участников ВЭД особенно чувствительны изменения финансовой конъюнктуры. «Континент Сибирь» поговорил с экспертами об ситуации во внешней торговле региона, затронув тему платежного баланса, рисков при работе с валютами «дружественных стран» и перспективы дедолларизации экономики.

Как констатировал Владимир Путин во время своего выступления 12 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), логистические цепочки с иностранными партнерами налажены, а восстановление импорта повлекло повышенный спрос на валюту. В конце августа 2023 года президент РФ говорил о необратимости дедолларизации в странах БРИКС. Для Новосибирской области, которая является крупным транспортно-логистическим хабом, вопросы, связанные с регулированием ВЭД, имеют высокую актуальность.

Открытой информации по внешнеэкономической деятельности отдельных регионов страны за 2023 год нет (Федеральная таможенная служба ограничила публикацию части данных в апреле 2022 года). По данным Банка России, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе — августе 2023 года составил $25,6 млрд, что значительно ниже показателя соответствующего периода 2022 года. Определяющую роль в динамике показателя сыграло уменьшение положительного сальдо торгового баланса на 68,3%. По первой оценке августа 2023 года положительное сальдо текущего счета сложилось на уровне $2,8 млрд. Банк России пояснил, что вывоз товаров сократился в связи с уменьшением объема российских экспортных товаров на 31,8% (на $127,5 млрд). Рост импорта обусловлен наращиванием ввоза из дружественных стран, а также восстановлением стоимостных объемов импорта товаров, величина которых в январе – августе 2023 года превысила показатель сопоставимого периода 2022 года на 17%. Оживленный российский турпоток зарубеж привел к росту дефицита экспорта услуг в 2 раза (на $14,5 млрд).

Как рассказали «Континенту Сибирь» в министерстве экономического развития Новосибирской области, вклад экспорта в валовый региональный продукт (ВРП) региона увеличился с 16% в 2021 году до 21,1% в 2022 году. ВРП за 2022 год не изменился и составил 1,7 трлн рублей. Согласно статистике Сибирского таможенного управления (СТУ), в 2022 году экспорт из СФО составил $400 млн, импорт — чуть больше $333 млн.

Появилась ли новая универсальная валюта для взаиморасчетов по ВЭД?

По мнению директора «Агентства стратегических коммуникаций ВДА» Ольги Лисиенко, на сегодня для регионального бизнеса наибольшую сложность представляет выстраивание именно финансовых цепочек, а не логистических. Вопрос логистики, как считает Ольга Лисиенко, решаем при наличии денежных ресурсов, однако проблема в расчетах с иностранными партнерами. Как пример, она приводит следующую ситуацию: если у экспортера завис тот или иной платеж, то дальнейшие операции зачастую приостанавливаются, так как компания предпочитает не рисковать. «Платежи задерживаются, но ищутся новые возможности и схемы. Например, при работе с ОАЭ расчет упрощается, если у клиентов открыты счета в рекомендованных российской стороной банках, что становится удобно только при определенном объеме, а не разовых сделках», ─ отмечает собеседница издания.

В текущих условиях большая часть внешнеторговых операций, по данным руководителя направления инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Романа Чечушкова, совершается в «дружественных» валютах (юанях и рупиях) и в рублях. Доля доллара и евро во внешней торговле в июне составляла в экспорте – 30%, а в импорте – 32%. «Россия традиционно больше экспортирует, чем импортирует, что приводит к профициту торгового баланса и, как следствие, профициту валюты на рынке. Соответственно, количество валюты в стране находится на достаточном уровне, чтобы обеспечивать внешнюю торговлю», ─ отмечает собеседник издания.

Растущий интерес к операциям с альтернативными валютами, в первую очередь, с китайским юанем констатирует заместитель управляющего Сибирским филиалом ПСБ Роман Мерцалов. Это происходит на фоне умеренного укрепления юаня к российской валюте, развития экономических отношений со странами азиатского региона и роста туристического потока между Россией и Китаем.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Сергей Чирихин отмечает, что на сегодня на руках населения скопилась огромная сумма в наличной форме объемом более $105 млрд (оценка ЦБ РФ), и эта сумма непрерывно растет – ввоз наличной валюты в Россию в последние 2 года превышает ее вывоз. Причина явления, по словам собеседника издания, кроется в доверии населения к доллару как средству сбережения на фоне повышенной волатильности рубля и неопределенности его прогнозного курса. «Такое количество долларов, если было бы доступно для использования при осуществлении торговых операций, спрос на валюту, безусловно, удовлетворило бы. Однако эти доллары изъяты населением из оборота и не могут быть использованы для этой цели. А того количества валюты, которое имеется в свободном обращении, для обеспечения торговых операций явно недостаточно. Об этом свидетельствует хотя бы непрестанно растущий курс американской и европейской денежных единиц вследствие увеличения спроса на них в связи с увеличением потребности российских компаний. Опять же, предложение долларов и евро на российском валютном рынке неуклонно снижается по причине реализации государственной политики по постепенному отказу от их использования при внешнеторговых операциях, в том числе – экспортных».

В 2022 году отток капитала из России был рекордным по мнению ряда российских аналитических агентств. Сергей Чирихин считает, что прогноз на 2023 год лишен всякой определенности (из-за непредсказуемости предстоящих 4 месяцев года). Процесс накопления валюты на руках у населения должен постепенно ослабевать по причине увеличения рисков ее хранения в России и уменьшения выгодности (например, вследствие введения банками высоких комиссий при покупке наличной валюты и переводе безналичной валюты за рубеж). Так что можно прогнозировать отток валюты из России в ближайшее время.

«Однако профицит внешней торговли сокращается вместе с объемом поступающих в страну долларов, в том числе ввиду отсутствия четких критериев продажи валютной выручки, а спрос на валюту, особенно на фоне слабеющего рубля, растет. Такая ситуация не приведет к нехватке валюты в экономике, однако может негативно отразиться на курсе рубля», — резюмировал Роман Чечушков.

Рубль слабеет из-за торговли в «дружественных валютах»?

По мнению аналитика финансовой группы «Финам» Александра Потавина, еще одна фундаментальная проблема во внешней торговле заключается в том, что не вся твердая валюта за экспорт поступает на внутренний рынок, и поэтому она не доступна для импорта. «Эту диспозицию не смогли изменить даже сильно выросшие за последнее время цены на нефть. Сальдо внешней торговли России в твердых валютах сжалось до нуля впервые с 1998 года. Это и обуславливает столь слабую динамику курса рубля в данный момент». Поэтому, например, искать причину в ослаблении курса рубля из-за активной торговли в индийской рупии не стоит.

Активная фаза трансформации валютной структуры России, используемая для обслуживания внешнеэкономической деятельности, по мнению главного аналитика ПСБ Дениса Попова, сопряжена с определенными издержками. Доля юаня в расчетах за российский экспорт составляет уже 27% (в начале 2022 года было около 0%), а за импорт в Россию — 36% (было 4%). Растет и доля использования рубля (в расчетах за экспорт — 42% против 12% в начале 2022 года). Поэтому Денис Попов считает, что рост использования рубля и валют дружественных стран происходит за счет снижения доли валют недружественных стран. Доля доллара и евро в обслуживании внешнеторгового оборота России с начала 2022 года снизилась с 79% до 28%. Россия стимулирует развитие торговых отношений в национальных валютах с дружественными странами. С учетом существенного развития внешнеэкономических отношений с Индией растет использование рупии в торговле между нашими странами. Однако Россия больше поставляет в Индию, чем импортирует из нее, а так как индийская рупия ─ не свободно конвертируемая валюта, есть определенная проблема с возвратом в Россию выручки за экспорт, который реализован в индийской национальной валюте.

«Сложности с возвратом экспортной выручки, реализованной в рупиях, могли косвенно способствовать ослаблению рубля, уменьшая предложение иностранной валюты на нашем рынке. Но это далеко не основной фактор, — пояснил Денис Попов. — В условиях сокращения экспорта (падение цен на нефть, снижение физических объемов поставок энергоносителей) спрос на иностранную валюту вырос и привел к ослаблению рубля. В долгосрочной перспективе расширение доли рубля в обслуживании экспортных контрактов будет способствовать устойчивости курса нашей национальной валюты, но в краткосрочной перспективе – снижает предложение иностранной валюты на российском рынке и может косвенно способствовать ослаблению рубля».

По заявлениям ЦБ РФ, объемы «зависших» в Индии рупий не критичны для валютного рынка России. Остальные крупные торговые партнеры России преимущественно обладают более конвертируемыми валютами, чем рупия. По прогнозам экспертов, стоит ожидать постепенного повышения открытости и индийской финансовой системы, что будет способствовать укреплению ее экономических связей с Россией.

«Вместе с индийскими партнерами наши власти проводят активный поиск путей решения проблемы «зависших» рупий. Так что текущие издержки для нашей экономики будут временными. Развитие экономических связей России с третьей по размеру экономикой мира уже в скором будущем даст плоды, которые укрепят экономический и финансовый суверенитет нашей страны», — выразил надежду Денис Попов.

Меры ЦБ РФ, призванные ослабить динамику курса рубля по отношению к валютам «недружественных стран», помогли сдержать резкие колебания курса, но в долгосрочной перспективе пока сложно говорить о корректности принятых решений. При этом 12 сентября Владимир Путин публично поддержал решение ЦБ РФ по повышению ключевой ставки и назвал колебание курса валют управляемым.

Однако реальный эффективный курс рубля (REER) по отношению к валютам основных торговых партнеров, учитывая инфляцию, снизился за период с января по август текущего года почти на 30%. В августе он упал на 4,6%, следует из данных Банка России.

15 сентября состоится заседание Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, в частности ожидается принятия решение о дальнейшем повышении или понижении ключевой ставки. Директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев считает, что при базовом сценарии необходимо исходить из отсутствия потребности в повышении ключевой ставки – то есть 12% без изменений.

«С момента последнего повышения ставки (15 августа) не появилось дополнительных предпосылок – ни в части инфляции/рисков, ни в части кредитования для дальнейшего ужесточения процентной политики. Единственное, что может стать поводом для дальнейшего повышения ставки – это обновление экономического прогноза регулятора. Однако, и в этом вопросе есть несколько «реверсивных» факторов (например, уже реализованное повышение ставки +450 базовых пунктов с момента прошлого обновления прогноза в июле), которые могут ограничить инфляционные последствия от уже реализовавшегося потребительского бума», — пояснил Евгений Кошелев.

В связи нестабильностью курса рубля по отношению к доллару ряд экспертов выразил опасение, что экспортеры нефти могут попасть под «эффект ножниц Кудрина».

«Ножницы Кудрина», названые по имени министра финансов РФ начала нулевых годов, при дешевеющем рубле позволяют продавать меньше валюты для закрытия суммы налогов в рублях, что экономит средства экспортерам. Однако есть и обратный момент — продажа валюты стимулирует укрепление рубля, что может привести к увеличению расходов на налоги экспортеров нефти, если рубль укрепится за промежуток до уплаты налогов.

Как пояснил Сергей Чирихин, эффект «ножниц Кудрина» возникает при длительном укреплении рубля, чего в текущей экономической ситуации не наблюдается и ждать в кратко- и среднесрочной перспективе не приходится. «В такой перспективе наиболее вероятна стабилизация рубля на текущих уровнях ввиду того, что правительство делает и будет делать все от него зависящее для недопущения достижения курса российской денежной единицы психологически критичного уровня 100 рублей за доллар по политическим, репутационным и имиджевым причинам. И инструменты для этого в распоряжении правительства в достаточной мере имеются – например, административное ограничение оттока валюты за рубеж, продолжение повышения банковских комиссий за покупку валюты и ее перевод иностранным получателям, валютные интервенции (благо золотовалютные запасы у России по-прежнему достаточно велики), административное принуждение экспортеров к продаже значительной части экспортной выручки на валютном рынке и прочее».

По мнению эксперта, повышение ключевой ставки ЦБ РФ маловероятно из-за крайне негативного его воздействия на экономику. Однако такие ожидания не учитывают различные шоковые политические и экономические сценарии изменения ситуации в мире, которые в текущей неопределенной обстановке непредсказуемы и, к сожалению, весьма вероятны.

Дедолларизация неизбежна?

В России взят официальный курс на дедолларизацию экономики, о чем многократно говорил и Владимир Путин. Но совсем отказаться от доллара, по мнению экспертов, не получится.

Сергей Чирихин считает, что в перспективе роль доллара при проведении операций с внешнеторговыми партнерами российских предприятий будет снижаться, однако этот процесс приведет к сжиманию предложения американской денежной единицы на российском рынке и будет способствовать росту ее курса.

При усилении мер по дедолларизации экономики и хотя бы частичном переводе внешнеторговых расчетов на рубли снизится валютная выручка российских (и новосибирских в том числе) компаний, что приведет к росту курса доллара и привязанного к нему курса юаня. В результате цены на импортные и, как следствие, отечественные товары повысятся, что может негативно сказаться на доходах новосибирских компаний (из-за снижения спроса на их товары), в первую очередь тех, которые обслуживают импортные торговые потоки.

Роман Чечушков отмечает, что в последнее время в России идет постепенный переход от доллара к «дружественным» валютам в объеме трансграничных переводов. Однако характер такого процесса нелинейный, зависит от нескольких параметров, в том числе юрисдикции экспортера и импортера. Соответственно в каждой рыночной отрасли процесс отказа от проведения торговых операций с зарубежными партнёрами в долларах идет с разной скоростью, где-то – быстрее, где-то – медленнее. Тем не менее, тенденция уже сформировалась: расчёт в «дружественных валютах» значительно набирает обороты среди бизнеса, что подтверждается структурой валютных депозитов и средств на счетах юридических лиц: доля «дружественных» валют с апреля 2022 года выросла с ~1-3% до ~40%.

«Что касается конкретных валют при проведении импортных и экспортных сделок, то при экспорте лидируют сделки с рублем (42%), а при импорте юань (35%). Вероятно, в ближайшее время продолжит снижаться роль доллара при проведении торговых операций с зарубежными партнерам, — сообщил Роман Чечушков.

Александр Потавин считает, что дедолларизация в глобальном масштабе – скорее политический ход, а не экономическая перспектива. Конечно, со временем доллар уступает место другим валютам. Так, за 25 лет доллар как резервная валюта снизил долю с 80% до 58%. Однако как транзакционная валюта доллар не теряет позиций, так как в 88% мировых сделок с валютой присутствует доллар. Доллар во многом остается стандартом транзакций, а развитые институты и экономика США, по его словам, гарантируют, что доллар даже в период кризисов не обесценится и является твердой валютой.

Примечательно, что саммит стран БРИКС, который состоялся в Йоханнесбурге 22-24 августа 2023 года, прошел без обсуждения возможной дедолларизации. «Доллар будет оставаться основной мировой валютой — это реальность», — рассказал в интервью Bloomberg шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал. Просто в ходе саммита участники организации намерены обсудить расширение использования национальных валют.

«Массового вытеснения доллара и евро в России пока ждать не стоит. Да, китайский юань стал более популярен за последние полтора года на Московской бирже. Но там юань покупают, чтобы вести бизнес с Китаем. Нашему населению китайская валюта не очень интересна потому, что у нее есть специфические риски, да и в наличной форме в России очень мало», — пояснил Александр Потавин.

По его мнению, девальвация рубля, которую мы видим с начала этого года (USD/RUB вырос на 40%) примерно на треть является следствием отказа от твердой валюты в расчетах за экспорт. Поскольку около 70% всех внешнеторговых сделок по продаже энергоносителей проходит сейчас либо в рублях, либо в валютах «дружественных» стран, в стране возник дефицит долларов и евро. Если оборот в долларах и евро по экспортным расчетам до СВО был свыше $40 млрд в месяц, то сейчас не превышает $8-10 млрд, что сопоставимо с объемом импорта, реализуемого через доллары и евро. «А если сюда добавить мощный отток капитала из России, то получаем нехватку долларов. Как мы знаем, дефицит валюты поднимает ее стоимость, что приводит к удорожанию импорта, и как следствие, к более высокой инфляции в стране».

Снижение роли доллара констатирует и руководитель Центра поддержки экспорта Новосибирской области на базе центра «Мой бизнес» Алина Мусиенко, которой хотелось бы, чтобы процесс дедолларизации влиял на экономику только в лучшую сторону, а региональные компании могли производить межстрановые и валютные транзакции, выгодные всем сторонам. «Полагаю, изменения почувствуют те, кто зависит от иностранного сырья и оборудования. И вопрос здесь, безусловно, один: насколько мы можем быть импортонезависимыми и внедрять процессы импортозамещения так, чтобы мы были автономны от курса валют, стабильно продавать на экспорт или продавать здесь, закупая в соседних регионах», ─ отметила «Континенту Сибирь» Алина Мусиенко.

Выход в бартере и исламских партнерах?

По убеждению Ольги Лисиенко, Россия не до конца сможет отказаться от доллара, потому что есть страны, с которыми страна не может торговать в национальных валютах. «Нужно понимать, что такие договора у нас заключены не со всеми банковскими системами других стран. Поэтому транзакции с долларами идут, но через определённые фильтры, так как от SWIFT мы отключены, ─ поясняет эксперт. ─ Сейчас полученную валюту можно конвертировать в другую, в том числе в рубли. Но есть определенные страны, с которыми мы хотим работать, например, Туркмения, но реальных способов расчета фактически не найти. И партнеры из этой страны предлагают другие схемы — бартерные. Схема выглядит таким образом: Туркменистан закупает товар, но деньги не может отправить даже через какие-то фирмы-прокладки. Поэтому предлагается купить что-то у российской компании, а на эту сумму другая фирма также купит наш товар. Все легально».

Сейчас, по мнению Ольги Лисиенко, развиваются средние и небольшие российские банки, которые еще не попали под санкции и могут до поры до времени как-то работать. «По имеющейся информации, при оформлении сделок с Ираном, через местные банки этой страны стоимость сделки возрастает на 10-20% по безналичному расчету. Но некоторые компании вынуждены идти по этому пути из-за вида экспортируемого товара и выгодности сделки».

Генеральный директора АО «Новосибирскхлебопродукт», вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Сергея Соколов среди возвращающихся трендов отметил бартер. «Мы понимаем, что ситуация (с валютами и способами оплаты — «КС») будет еще более разнообразная и готовы к рассмотрению бартера. Я знаю, что бартер вернется в официальное поле в рамках Налогового кодекса РФ (далее — НК РФ), Таможенным кодексом РФ он до сих пор предусмотрен. В 2011 году бартер из НК РФ убрали как потенциально коррупционную схему. Сейчас бизнес к нему возвращается, потому что бартер ─ это не только вынужденная мера, но и создание таких коммерческих комбинаций, из-за которых добавленная стоимость возрастает существенно не только в категории «товар-деньги»».

Наиболее предпочтительными товарами для бартера оказались труднодоступные металлы, сельскохозяйственная продукция с невысокой степенью импортозамещения. Компания готова начать работу в этом поле, тем более, по информации Сергея Соколова, работа по возвращению бартера ведется на уровне правительства РФ, правовое закрепление планируется уже в следующем году.

Также спикер констатирует возросший интерес к восточным рынкам и наиболее привлекательной перспективой видит работу с Исламским банкингом.

Исламский банкинг — это деятельность на финансовом рынке в соответствии с нормами шариата и исламской этикой. Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга в России начался с 1 сентября 2023 года на территории Дагестана, Чеченской Республики, Башкортостана и Татарстана.