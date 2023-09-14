В Шерегеше появится новая канатная дорога на Секторе Е

В Шерегеше в Секторе Е проводятся строительные работы новой канатной дороги на горе Асыр. Ее планируют запустить уже в этом зимнем сезоне, сообщают в пресс-службе курорта.

«Это будет быстрая четырехместная кресельная канатная дорога с пропускной способностью 1800 человек в час. Линия подъема канатной дороги составит 1130 метров, время подъема — 7,3 минуты. Канатная дорога Асыр откроет новые склоны для катания и безопасного фрирайда. В будущем планируется связать трассы между Асыром и Утуей. Общая протяжность трасс на сезон 2023–2024 здесь составит 3500 км», — говорится в сообщении.

Также канатная дорога откроет дополнительные возможности Ski-in & Ski-out — катания от дверей отеля, что подразумевает возможность выйти на трассу и потом спуститься на лыжах сразу к отелю. Часть домов гостиничного комплекса «Тайгара «расположены как раз рядом с канатной дорогой.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что международный гостиничный оператор из Таиланда будет управлять отелями в «Новом Шерегеше».