Сообщается, что бригада одного из экскаваторов разреза «Восточный» в Новосибирской области за август 2023 года отгрузила рекордный объем породы, побив предыдущий рекорд для той же модели экскаватора, установленный в мае этого года. Информацией об этом поделилась пресс-служба ООО «УК «ЭЛСИ».

В августе бригада № 44 экскаватора ЭКГ-12К под руководством Олега Дронова и начальника управления горных работ Дмитрия Кремера отгрузила­­­ 700,1 тыс. кубометров горной массы. Тем самым был побит предыдущий рекорд экскаватора модели ЭКГ-12К, установленный в мае 2023 года компанией «ЭЛСИ Майнинг Сибирь», — тогда было отгружено 650 тыс. кубических метров породы.

Информацию о новом мировом рекорде для данной модели экскаватора подтвердил завод-изготовитель машины — ООО «ИЗ-КАРТЭКС» (входит в УК «УЗТМ-КАРТЭКС»). Благодаря этому достижению себестоимость экскавации 1 кубометра горной массы снижена на 51,6%.

«Новый рекорд демонстрирует способность нашей компании слаженно и эффективно работать в любых внешних условиях. К этой цифре мы пришли не сразу, было приложено много усилий и задействовано большое число людей. Проделанная работа показывает мастерство сотрудников, формирует лидеров, которые могут взяться за амбициозную задачу и успешно ее решить. Я безмерно горд, что руковожу коллективом, способным на такие серьезные трудовые подвиги», — сказал директор ООО «Разрез Восточный» Евгений Хлебунов.