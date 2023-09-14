На портале госзакупок появился электронный аукцион на выполнение работ, связанных с перевозкой пассажиров и багажа троллейбусами маршрута № 29. Закупка размещена центром управления городским электротранспортом Новосибирска.

Контракт на осуществление пассажирских перевозок по маршруту 29-го троллейбуса длиной 38 километров рассчитан на 3 года. Срок начала исполнения работ по нему — 1 ноября 2024 года. Начальная цена контракта составляет 850 070 164 рубля.

Напомним, на обновленном маршруте № 29 сейчас курсируют гибридные троллейбусы «Горожанин» с возможностью автономного хода на дистанции до 20 километров. Конечными точками маршрута являются ЖК «Новомарусино» и остановка «Александра Чистякова» на Северо-Чемском жилмассиве.

Ранее мы сообщали, что прокуратура внесла представления директору новосибирского ГЭТ и мэру города.