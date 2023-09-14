В Новосибирске с 19 по 21 сентября на площадке отеля Grand Autograph пройдет XII Всероссийский форум территорий развития и инвестиций «ИнПарк — 2023». Участниками форума станут представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, институтов развития, государственных корпораций, ведущие российские эксперты, а также представители бизнеса.

На предстоящем мероприятии особенное внимание будет уделено вопросам, связанным с актуальными проблемами и возможностями развития промышленной инфраструктуры в регионах, новыми направлениями развития кластеров, технопарков и профильных индустриальных парков, а также реализацией межрегиональных проектов. В рамках программы форума «ИнПарк-2023» для гостей города Новосибирска запланирован индустриальный тур по инфраструктурным объектам региона.

«Впервые на форуме будут обсуждаться новые виды парков, таких как агропарки и экопарки — переработка отходов и вторсырья. Традиционно у нас запланирован выезд, на котором мы покажем знаковые объекты Новосибирской области. По традиции это были биотехнопарк, академпарк, промышленно-логистический парк, однако в этом году мы расширили перечень, в который войдут крупные инфраструктурные проекты, в том числе новый ледовый дворец и площадка строительства четвертого моста», — отметил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

По его словам XII Всероссийский форум соберет на своей площадке порядка 300 участников из 45 регионов России. Впервые к мероприятию присоединятся коллеги из Запорожской области. Тема пленарного заседания форума в этом году звучит как «развитие промышленной сопутствующей инфраструктуры в целях устойчивого промышленного роста». Кроме того, в рамках форума будет подниматься тема реновации промышленных территорий и объектов.

Форум «ИнПарк» — ведущая экспертная площадка для обмена опытом органов власти, институтов развития и управляющих компаний парковых проектов, а также делового сотрудничества и профессионального диалога специалистов по кластерному развитию, индустриальным паркам и промышленным технопаркам. Ежегодно форум собирает более 350 участников со всей страны.

Организаторами форума «ИнПарк-2023» выступают правительство Новосибирской области, Минпромторг Российской Федерации и Агентство инвестиционного развития Новосибирской области.

С программой предстоящего мероприятия можно ознакомиться на сайте.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Андрей Травников подписал соглашение о строительстве промышленно-логистического комплекса за 10 млрд рублей в Новосибирской области.

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