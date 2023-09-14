Председатель СНТ в Бердске похитила почти полмиллиона рублей у дачников

В Бердске утверждено обвинительное заключение в отношении 58-летней жительницы Искитимского района. Она обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества). Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая, занимая должность председателя одного из бердских CHТ, дала указания бухгалтеру перевести денежные средства в сумме 126 тыс. рублей со счета общества на свой личный счет, якобы для нужд товарищества. Впоследствии женщина обналичила деньги в банкоматах города и присвоила.

Кроме того, председатель СНТ заключила три фиктивных договора с ИП об оказании услуг для нужд общества, по которым произведена оплата в сумме 341 тыс. рублей. Указанные договоры в дальнейшем она расторгла, получив от ИП наличные денежные средства, которые также были ею присвоены.

Вину в совершении вышеуказанного преступления бывший председатель СНТ признала в полном объеме. Ущерб по делу не возмещен. Представителем товарищества по уголовному делу заявлен гражданский иск на сумму 467 тыс. рублей, в обеспечение которого на недвижимое имущество обвиняемой наложен арест.

Уголовное дело по существу рассмотрит Бердский городской суд.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что обвиняемый в миллиардном хищении Олег Митволь признал вину в суде.