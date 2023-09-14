В воскресенье, 17 сентября, во время футбольного матча «Новосибирск» — «Текстильщик» (Иваново) на стадионе «Спартак» пройдет голосование по выборам названия новосибирского клуба. Председателем наблюдательного совета за ходом голосования назначен Муртаз Начкебия.

Легендарный новосибирский футболист Муртаз Начкебия, который является рекордсменом по числу сыгранных матчей за ФК «Чкаловец», назначен председателем наблюдательного совета на выборах названия главного новосибирского футбольного клуба, сообщается на сайте ФК «Новосибирск».

«Я играл здесь и провёл великолепные годы в Новосибирске. Естественно, моё мнение не изменится: команда должна называться «Чкаловец», — рассказал о своем выборе Муртаз Начкебия в интервью пресс-службе клуба.

Ранее представители сектора активной поддержки новосибирской команды, группировка болельщиков Novosibirsk Ultras, опубликовали заявление на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»: «Считаем, что нет смысла разделяться и спорить. «Сибирь» — это компромисс, между историческим прошлым и современностью».

Пришедшим 17 сентября на матч болельщикам будет предложено выбрать будущее имя клуба из двух самых популярных исторических названий: «Чкаловец» или «Сибирь». Третий вариант предлагает отдать свой голос за сохранение наименования «Новосибирск». «Континент Сибирь» предложил искусственному интеллекту выбрать название из данного списка.

Интернет-реусрс gpt-chatbot.ru сгенерировал следующий неожиданный ответ на запрос: «Мое предложение — футбольный клуб «Сибирский форвард». Название «Сибирский» подчеркивает связь клуба с регионом, что важно для идентификации с местом происхождения и привлечения местных болельщиков. Добавление слова «форвард» в название придает клубу динамичный и амбициозный характер, подразумевая стремление к атакующему и успешному стилю игры».

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, как футбольный клуб «Новосибирск» сумел сохранить лидерство в дивизионе.