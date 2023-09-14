Обвиняемый в хищении свыше 900 млн рублей при строительстве Красноярского метрополитена председатель совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («КрасноярскТИСИЗ») Олег Митволь признал в суде свою вину. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Олегу Митволю, арестованному в июне прошлого года по подозрению в хищении 954 млн рублей на строительстве метро в Красноярске, сегодня огласили обвинение в красноярском суде. Сообщается, что бывший замглавы Росприроднадзора признал свою вину. Ранее он заключил со следствием досудебное соглашение — по некоторой информации, его условием была дача показаний на высокопоставленных лиц в руководстве Красноярского края. Вскоре после этого были арестованы бывший директор «Краевого транспортного управления» (КТУ), принимавшего фиктивные работы у «КрасноярскТИСИЗ», и на тот момент действующий министр транспорта Красноярского края Константин Димитров — его подозревали в указании упомянутому главе КТУ подписать акт приемки-передачи фактически невыполненных «КрасноярскТИСИЗ» работ по инженерным изысканиям и проработке проектно-сметной документации строительства метрополитена.

Следствие считает, что Митволь с гендиректором «КрасноярскТИСИЗ» создали видимость выполнения госконтракта, сфабриковав результаты инженерных изысканий и проектную документацию. Несмотря на существенные недостатки в вышеупомянутых документах, руководитель заказчика (КТУ), действуя по указанию вышестоящего лица (экс-министр транспорта Димитров), подписал документы о приемке работ. Средства, выделенные на оплату госконтракта по строительству метро, были перечислены в «КрасноярскТИСИЗ» и похищены Митволем с соучастниками. Олегу Митволю предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Некоторое время назад нынешнее руководство «КрасноярскТИСИЗ» подало ходатайство о признании организации пострадавшей стороной, а бывшего главу краевого минтранса Димитрова за превышение должностных полномочий приговорили к 3 годам и 2 месяцам в колонии.