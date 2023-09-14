250 новосибирцев стали участниками пятого отборочного интенсива «Школы 21»

В Новосибирском кампусе «Школы 21» стартовал пятый бесплатный отборочный интенсив, который продлится до 6 октября. Его участники – около 250 человек со средним возрастов 26 лет. Примерно четверть из всех обучающихся – девушки. Всего же за год участниками интенсивов стали почти 1200 человек.

В рамках интенсива участники выполняют задания в IT-сфере – создают игры, пишут коды и решают сложные задачи в рамках индивидуальных и групповых проектов. Лучшие участники попадут в основное обучение.

В «Школе 21», входящую в группу компаний Сбер, можно изучать цифровые технологии, графику, искусственный интеллект, Unix, Web, Big Data и многое другое. После завершения курса ученикам предлагается обязательная стажировка, после которой большинство трудоустраивается в IT-компании по своим направлениям.

Кампус «Школы 21» в Новосибирске — третий кампус школы в стране. Он занимает три этажа компании 2ГИС, что позволяет полностью погрузиться в атмосферу современной ИТ-компании. В настоящее время в новосибирском кампусе учатся около 620 участников, и 100 из них уже трудоустроены и работают в крупнейших компаниях, таких как Сбер, Центр финансовых технологий, «Текстком», SmartСonsulting и других. Несколько участников выбрали в качестве места работы «Школу 21».

«На интенсив к нам приходят участники, которые хотят не просто освоить новую профессию, а сделать это именно в «Школе 21». Во-первых, у нас можно учиться на реальных проектах. Во-вторых, мы используем методику обучения «равный равному», когда участники учатся друг у друга. Это помогает сформировать ИТ-комьюнити, что очень ценится нашими участниками. В-третьих, у нас можно не только учиться, но и просто отлично проводить время в кампусе. Сегодня у нас работают 11 клубов по интересам — от настольных игр до бега. Так что мы ждем всех, кто хочет изменить свою жизнь, найти единомышленников и освоить новую профессию в уютном кампусе, который работает 24/7», — отметил директор кампуса «Школы 21» в Новосибирске Константин Селезнев.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что акселератор для школьников, учеников колледжей и техникумов открыл приём заявок на новый сезон.