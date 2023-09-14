Время консолидации: что обсуждали автодилеры на закрытом круглом столе в Новосибирске

Необходимость установления равноправных отношений дилеров и дистрибьюторов китайских брендов, анонсы новых мер правового регулирования авторынка, инструменты решения кадрового голода в автобизнесе ─ эти вопросы были в центре обсуждения участников закрытого круглого стола, проведенного ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) 13 сентября в отеле «Marins Park Новосибирск».

Зачем собрались автодилеры?

В конце марта 2023 года ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) после трех туров выборов обрела нового президента. Им стал глава брянской ГК «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин. В интервью «Континенту Сибирь» летом этого года он рассказывал о том, каким видит дальнейшее развитие ассоциации, и, отвечая на вопрос о представленности РОАД в Сибири, анонсировал проведение круглого стола в Новосибирске.

На мероприятие, которое состоялось 13 сентября, приглашались собственники, генеральные, коммерческие, управляющие директора, руководители отделов дилерских центров СФО. Состав делегации РОАД был внушительным ─ приехал и сам глава РОАД Алексей Подщеколдин, и исполнительный директор Вячеслав Жигалов, и глава Академии РОАД Сергей Кожухов. Такое внимание к региону особенно показательно на фоне того, что прежний руководитель РОАД за весь свой срок полномочий так и не приехал в Новосибирск, отправляя вместо себя заместителей. Хотя именно при нем в регионах России и были созданы региональные советы РОАД, включая совет по СФО и ДВФО. В то же время Алексей Подщеколдин в первый же год своего президентского срока приехал в Сибирь для того, чтобы вживую пообщаться с местными дилерами.

Такая форма взаимодействия с местным автодилерским сообществом была достаточно актуальной. Дело в том, что идея с региональным советом РОАД в СФО пока не оправдала ожиданий самой ассоциации, поэтому его будущее пока находится под вопросом. Сам Алексей Подщеколдин ранее уже отмечал «Континенту Сибирь», что нет задачи иметь в каждом округе региональные советы просто «для галочки». «Безусловно, позиция регионов страны должна быть представлена в РОАД. Но при создании регсоветов у нас был идеалистический подход. Мы считали, что в каждом из федеральных округов инициативные дилеры обозначат себя, консолидируют вокруг себя сообщество и станут проводниками РОАД в своих регионах. Мы полагали, что все регионы готовы к общественной работе, а оказалось, что нет — большинство не готово тратить на это силы и время. Если за время работы нам удалось сформировать устойчивый регсовет, как, например, в СЗФО, то нет смысла его упразднять. Совет по СФО и ДВФО тоже есть, но там консолидации препятствуют территориальная протяженность и удаленность. Тем не менее у региональных дилеров есть возможность быть представленными в РОАД, поскольку у нас теперь есть специальный комитет регионального развития», ─ отмечал летом 2023 года Алексей Подщеколдин. Вячеслав Жигалов также подтвердил «Континенту Сибирь», что важно не формальное наличие совета в регионе, а реализация задач, стоящих перед сообществом, поэтому РОАД открыта к взаимодействию с активными дилерами из Сибири, которые хотят работать на благо рынка. К слову, в круглом столе ассоциации в Новосибирске в этот раз не принял участие ни один из трех ранее утвержденных членов регионального совета РОАД, хотя, справедливости ради, стоит отметить, что представители соответствующих компаний на мероприятии были.

В этой ситуации роль очных мероприятий важна для вовлечения дилеров в деятельность ассоциации. Вот и в этот раз РОАД давала возможность посещения круглого стола в том числе и компаниям, не являющимся членами ассоциации.

В итоге в круглом столе приняло участие порядка 50 человек, и в зале с утра было сложно найти свободные места. Но при этом на стойке регистрации оставались и нераспределенные бейджи. По ним было видно, что многие топ-менеджеры новосибирских дилеров, как нередко бывает в таких ситуациях, на мероприятие зарегистрировались, но не пришли. Зато дилеры из других регионов СФО, напротив, специально приехали на круглый стол в Новосибирск. Среди них, например, совладелец Автоцентра «Дюк и К» (официальный дилер LADA, CHERY в Кемерове) Наталья Архипова, традиционно принимавшая активное участие в обсуждении вопросов, стоящих перед дилерским сообществом, а также директор центра по продажам авто с пробегом «Автобан» (г. Омск) Иван Беланов. А некоторые компании направили даже целую делегацию сотрудников, как например, «Ай-Би-Эм» (официальный дилер Kia, UAZ, Land Rover, Jaguar, CHERY, OMODA, JAECOO, Skoda, утвержденный кандидат в дилеры GEELY в Кузбассе).

Несмотря на формат круглого стола, правильнее было бы назвать мероприятие конференцией. Потому что речь шла не о беглом обсуждении проблем автобизнеса в течение 1–2 часов, а о полноценном однодневном форуме, на котором затрагивались разные тематические направления — от решения острого кадрового голода в отрасли до механизмов регулирования отношений с китайскими компаниями.

Как сделать дилера и дистрибьютора равноправными партнерами?

Главным вопросом, с обсуждения которого началось мероприятие, стала текущая ситуация с китайскими марками. C одной стороны, многочисленные китайские бренды, выходящие на рынок, стали спасательным кругом для дилеров, позволив продолжить работу, просто сменив европейский, корейский, японский или американский бренд на китайский. Это, в частности, и привело к тому, что прогноз о том, что 50% дилеров уйдут с рынка, не реализовался.

Глава РОАД также напомнил участникам ретроспективу отношений между Россией и Китаем с точки зрения автомобилестроения, показав 16-минутный фильм, снятый ассоциацией на эту тему.

С другой стороны, признавая важную роль Китая в текущем развитии российского авторынка, Алексей Подщеколдин констатировал, что дилерские договоры с китайскими брендами сегодня заключаются на условиях брендов из Поднебесной. «Складывается ощущение, что те, кто подписывает эти договоры, вообще их не читают. Ни про штрафы в сотнях тысячах юаней, ни про возможность одностороннего расторжения дилерского контракта за 2 месяца без какой-либо причины», ─ перечислил нюансы Алексей Подщеколдин. Он также добавил, что никто не застрахован от того, что отдельные китайские бренды могут покинуть рынок, как это уже было с Lifan, Brilliance, Zotye. Поэтому если не урегулировать отношения с китайскими дистрибьюторами сегодня, то дилеры рискуют вновь наступить на те же грабли, что и в 2022 году после ухода с рынка американских, европейских, корейских и японских марок.

Однако для того, чтобы китайские дистрибьюторы согласились на менее выгодные для них и отнюдь не «шоколадные» условия, дилерам необходимо выступать единым фронтом, а не договариваться с теми или иными марками «за спиной».

Кроме того, для того чтобы на местах было меньше злоупотреблений, сообществу важно выстроить взаимодействие с головными офисами соответствующих китайских брендов. Поэтому на круглом столе было объявлено о создании новой автомобильной российско-китайской ассоциации АРКА. Предполагается, что такое объединение позволит облегчить взаимодействие между участниками российского и китайского авторынков. Российско-китайские ассоциации существовали и раньше, но, по мнению Алексея Подщеколдина, не отвечали интересам именно автодилерского сообщества.

Стоит отметить, что сам президент РОАД говорил о взаимодействии с китайскими компаниями, опираясь далеко не только на свой автодилерский опыт и частые поездки в Китай. Так, недавно компания «БН-Моторс» Алексея Подщеколдина запустила в Брянске производство китайских грузовиков BAW Т7 под собственным брендом. Также было объявлено о дальнейшем расширении линейки выпускаемых автомобилей. И хотя большинство дилеров пришли на круглый стол ради вопросов общего характера, ряд участников отметили «Континенту Сибирь», что, безусловно, были намерены использовать возможность встречи с Алексеем Подщеколдиным для того, чтобы узнать больше о его производственном проекте и возможностях сотрудничества в этом направлении.

Законодательные инициативы

Исполнительный директор ассоциации Вячеслав Жигалов в свою очередь затронул ряд вопросов, касающихся законодательных инициатив со стороны регулятора. Спикер привел достаточно наглядный пример. По его словам, Минфин РФ предлагает лицензировать автосервисы на предмет оборота драгметаллов. «Когда мы снимаем с автомобиля глушитель, в котором есть драгметаллы, мы должны получать лицензию на работу с драгметаллами, соблюдать специальный режим их хранения и оборота. И это не просто какая-то инициатива. Проект постановления уже выложен и даже успел пройти один пункт обсуждения. Вы понимаете, что значит получить лицензию на оборот драгметаллов? — обратился к дилерам Вячеслав Жигалов. — И это только один пример того, как решения, принимаемые регулятором, затрагивают наш бизнес. От того, насколько качественно налажено взаимодействие с каждым из государственных органов, насколько быстро мы сможем вылавливать подобные инициативы, и будет зависеть наша эффективность как общественной организации».

О том, как сейчас строится взаимодействие с ведомствами, Вячеслав Жигалов рассказал на примере регулирования закона о защите прав потребителей. Речь о том, что дилеры уже давно по решению суда оказываются должны платить клиентам суммы, многократно превышающие стоимость самого неисправного автомобиля: «Многие годы нас не слышали. Мы сменили тактику и хотим предложить решение, соответствующее миссии Роспотребнадзора, которое должно сократить до нуля количество судов и жалоб на нас в надзорные органы. Идея в том, чтобы дилер мог сам провести квалифицированное самообследование на предмет соблюдения законодательства. Мы разработали чек-лист и отправили в Роспотребназор. Если дилер соответствует критериям, то ему присваивается статус добросовестного бизнеса, и он публикуется на сайте Роспотребназора. Такой компании должно быть разрешено применение амортизации, если возврат автомобиля неизбежен. Клиент получит справедливую цену автомобиля, но с учетом износа автомобилей. Эта позиция нами продвигается во всех инстанциях. На встрече с новым руководителем автомобильного департамента Минпромторга РФ Тиграном Парсаданяном нами была оглашена полная поддержка по этому вопросу».

Вячеслав Жигалов также добавил, что впервые ассоциацию РОАД пригласили на коллегию Роспотребнадора под руководством Анны Поповой. В рамках этого мероприятия было предложено заключить соглашение о взаимодействии Роспотребнадора с РОАД, что станет еще одной важной вехой в построении эффективного взаимодействия с этой структурой.

Кадровый вопрос

Остроту и актуальность кадрового вопроса поднял руководитель проектов Академии РОАД Сергей Кожухов. Он рассказал дилерам о структуре и задачах Академии РОАД, об общем плане работ, о проекте «Единая база практики» и возможностях регионов по обмену информацией в этом направлении, а также о повышении квалификации преподавателей среднего профессионального образования в системе учебных центров импортеров. Примечательно, что исходя из заявленной программы, организаторы звали на мероприятие представителей минтруда и минобразования Новосибирской области, однако они отсутствовали на круглом столе. Вместе с тем в мероприятии принял участие Новосибирский государственный технический университет, выразив готовность к взаимодействию с РОАД с точки зрения кадров. Положительные примеры есть на федеральном уровне ─ ранее ассоциация также заключила партнерство с МГТУ имени Баумана.

Тему обучения продолжил эксперт РОАД Сергей Наумовский, который более 10 лет прожил в США и имеет глубокие знания по организации бизнес-процессов у американских дилеров. Соответственно, эту информацию он транслирует российским дилерам через собственные книги, многочисленные статьи, а также профильное обучение. На этот раз в своем выступлении Сергей Наумовский затронул тему необходимости стандартизации профессий в дилерских центрах. В частности, как показал опрос дилеров из зала, один и тот же отдел финансовых услуг у одних компаний носит название F&I-отдела, у других — КСО, и т. д. Сергей Наумовский показал, почему в этом вопросе важна стандартизация, а также провел аналогии с футбольной командой, в которой есть ровно 11 человек, у каждого из которых есть свой понятный и четкий функционал. Точно так же и у дилера должны быть стандартизованы все отделы, а руководство должно понимать, за что отвечает каждый из сотрудников. Кроме того, на примере самых разных книг издательства «Короче, дилер» Сергей Наумовский продемонстрировал, на какие аспекты нужно обратить внимание участникам рынка с точки зрения обучения.

Также перед участниками вступили партнеры мероприятия, которые не только проявили в нем заинтересованность, но и поддержали его. Во-первых, это производитель моторных масел, смазочных материалов, № 1 на рынке антифризов SINTEC, рассказавший о своем опыте взаимодействия с разными дилерами. Во-вторых, Экспобанк, поведавший о возможностях финансовой организации с точки зрения взаимодействия с дилерами. В-третьих, это компания «Авито», в этот раз рассказавшая об использовании сервиса для поиска сотрудников. В-четвертых, компания «Авто.Ру», поделившаяся своей аналитикой по китайским брендам и рассказавшая о возможностях своей платформы для дилеров.

В заключение круглого стола дилеры воспользовались возможностью кулуарного общения с Алексеем Подщеколдиным, затрагивая вопросы, которые не были готовы выносить на публичное обсуждение. Итог круглого стола подвел директор ДЦ «Москвич» ГК «СИАЛАВТО» (официальный дилер Renault, Kia, Jetour, FAW, Geely в Красноярском крае и Хакасии) Сергей Попкович, поблагодаривший ассоциацию РОАД за работу. «Спасибо вам за амбициозные цели, которые вы ставите, и уважение, которое вы проявляете к нам, дилерам, — обратился к Алексею Подщеколдину и команде РОАД Сергей Попкович. — Спасибо, что вы приехали таким мощным составом и провели такое мероприятие».

Стоит отметить, что 14 сентября в Новосибирске пройдет еще одно закрытое мероприятие, в качестве участника которого был заявлен Алексей Подщеколдин. Его организовала компания «Д2 Страхование» для своих партеров в Центре культуры и отдыха «Победа». Однако в отличие от круглого стола РОАД, оно было ориентировано на другую аудиторию, в том числе на сотрудников F&I-отделов.

Если же говорить про мероприятия РОАД, то следующий круглый стол ассоциации будет организован для дилеров Дальнего Востока. Тем не менее, на него также были приглашены и сибирские дилеры.

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