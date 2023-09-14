Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев выступил с инициативой лишить лицензии авиакомпанию «Уральские авиалинии», пассажирский лайнер которой накануне совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе Новосибирской области.

«Моя логика достаточно проста: если компания допустила два случая фактического падения своих самолетов за последние четыре года, значит, в этой компании есть огромные проблемы с подготовкой самолетов к вылету. Случайностей в таком деле практически не бывает и быть не должно. И если бы в этих двух случаях не было опытных героев-пилотов, которые не растерялись в невероятных ситуациях и чудом, давайте быть честными, посадили на поля самолеты, то у компании было бы несколько сотен трупов и, как следствие, банкротство», — написал депутат в своем телеграм-канале.

Селезнева также возмутил размер компенсации пассажирам, находившимся на борту самолета, которую с формулировкой «за испуг» обязался выплатить собственник авиакомпании Сергей Скуратов.

«159 пассажиров могут получить за такой вот испуг от компании по 100 тысяч рублей. Итого суммарно выплаты «испуганным» предполагаются в размере 15,9 млн рублей. Для одной из крупнейших авиакомпаний страны с оборотом во многие десятки миллиардов в год — выплата копеечная, тем более что она будет компенсирована, по всей видимости, страховой компанией. Пилотов нужно, безусловно, к награде за мужество, а вот компанию пора лишать лицензии, пока везение либо сельскохозяйственные поля не закончились», — заявил Валерий Селезнев.

Напомним, что 12 сентября Airbus A320 компании «Уральские авиалинии», совершавший рейс Сочи — Омск, не выполнил посадку в аэропорту назначения и подал сигнал тревоги. Самолет снова набрал высоту и направился в сторону новосибирского аэропорта Толмачево. Через некоторое время появилась информация о том, что борт экстренно приземлился на пшеничное поле неподалеку от населенного пункта Каменка в Убинском районе Новосибирской области. По предварительным данным, у самолета возникли проблемы с гидравлической системой.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что администрация Убинского района и владелец поля, на которое приземлилось воздушное судно «Уральских авиалиний», планируют взыскать ущерб с авиакомпании после того, как лайнер уберут с места посадки.