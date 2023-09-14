В Новосибирском Академгородке отремонтируют дорогу на проспекте Академика Лаврентьева

В Новосибирске объявлен поиск подрядчика для выполнения ремонта автомобильной дороги общего пользования по пр. Академика Лаврентьева на участке от проспекта Строителей до Морского проспекта в Академгородке. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 182 286,23 рубля. Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 сентября 2023 года. Заказчиком выступает МКУ города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

В описании объекта закупки говорится, что протяженность ремонтируемого участка составляет 2,4 км. Категория улицы — магистральная улица районного значения, Число полос движения — 2 + 2 полосы движения. Потенциальный подрядчик обязуется выполнить инженерные изыскания и разработать проектно-сметную документацию для ремонта дороги.

Проектом должен быть предусмотрен ремонт покрытий примыканий, а также восстановление существующих переходно-скоростных полос, остановочных и посадочных площадок, площадок для остановки и стоянки автомобилей, замена автопавильонов на автобусных остановках; ремонт тротуаров, велосипедных дорожек устройство пандусов в местах расположения пешеходных переходов и другое.

Дата окончания выполнения работ: 29 марта 2024 года.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что на Советском шоссе в Новосибирске восстановят движение по всем четырем полосам.