В Новосибирске состоялись прения сторон по уголовному делу о взрыве АЗГС на Гусинобродском шоссе в июне 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«12 сентября 2023 года в Октябрьском районном суде прошли прения сторон в уголовном деле по обвинению генерального директора ООО «СибГаз» Романа Гармидера, ООО «СибГаз» Геннадия Киселя и генерального директора ООО УК «ЭКОГАЗ» Алексея Савлука в нарушении требований безопасности опасных объектов, незаконном предпринимательстве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — по статьям п. «б» ч. 2 ст. 171, ч. 1 ст. 217, п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ», — говорится в сообщении.

Государственный обвинитель просил суд назначить всем подсудимым лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима: Гармидеру и Савлуку — по 4 года, Киселю — 3 года. Подсудимые признали вину, защита просила назначить им наказание, не связанное с лишением свободы.

Напомним, что 14 июня 2021 года около 18:30 пожар на автозаправочной станции на Гусинобродском шоссе вызвал взрыв подземного резервуара с газовым топливом. Первые сообщения о возгорании на АЗС появились в 18:07, и примерно через 20 минут сдетонировало хранилище газа. Борьбу с огнем затруднил тот факт, что взрывы после приезда спасателей не прекращались — очевидцы насчитали от пяти до восьми хлопков малых газовых хранилищ. На локализацию пожара ушло около двух часов. Еще через час возгорание было ликвидировано. Стало известно, что пожар начался из-за неосторожности во время заправки автомобиля.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что гособвинение запросило лишить экс-главу ГУ МЧС Кузбасса Мамонтова спецзвания.