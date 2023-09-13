Одна из угольных компаний Кузбасса через суд взыскивает с российского юрлица польской компании, производящей горно-шахтное оборудование, более 160 миллионов рублей. Заседание по делу в Арбитражном суде Кемеровской области пройдет 20 сентября.

Сообщается, что АО «УК Сибирская» подало к ООО «Фамур» иск о взыскании убытков на 163 миллиона рублей в связи с поломкой одного из очистных комбайнов, используемых угольной компанией, и не выполненной поставкой другого агрегата. 161 400 000 рублей УК заявила как упущенную выгоду в результате простоя лавы на шахте и невыполненной отгрузки концентрата в запланированном объеме, а реальный ущерб составил, по оценке истца, 1 616 000 рублей — это затраты на покупку запчастей и самостоятельный ремонт очистного комбайна. Впоследствии «Сибирская» подняла сумму реального ущерба до 3 419 140 рублей.

Ранее в рамках дела суд наложил арест на недвижимое имущество ООО «Фамур», удовлетворив соответствующее заявление угольной компании.

Параллельно суд рассматривает еще один иск «УК Сибирская» к «Фамуру» — в нем истец требовал принудить поставщика исполнить свои обязательства по поставке оборудования для шахты «Увальная», а также выплатить в пользу УК неустойку, превышающую 220 тысяч евро в рублевом эквиваленте. Позже от первой части требований в рамках данного иска угольная компания отказалась. ООО «Фамур», в свою очередь, подало встречный иск о взыскании с «Сибирской» штрафа в размере 1,382 млн евро в рублевом эквиваленте за то, что УК была проинформирована о готовности очистного комбайна к поставке, но отказалась от его предварительной приемки, а после разорвала договор в одностороннем порядке. Заседание по этому делу пройдет 4 октября.

Ранее мы рассказывали, что бывший директор Кузбасского филиала «Сибуправтодора» получил срок в колонии взамен условного.