На рассмотрение Законодательного собрания Алтайского края внесен проект изменений в региональный бюджет. Документ направил губернатор края Виктор Томенко, изменения предусмотрены как в доходной, так и в расходной части. Информация об этом опубликована на официальном сайте Алтайского края.

Объем доходов в краевой бюджет предлагается увеличить до 153 481 млн рублей, то есть поднять на 6289 млн рублей от ранее принятого уровня. Изменение доходов обусловлено увеличением прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также дополнительными безвозмездными поступлениями в бюджет Алтайского края.

Расходную часть предложено нарастить на 3,7 млрд рублей. Основание — дополнительные поступления собственных доходов, межбюджетные трансферты и перераспределение бюджетных ассигнований. Общий объем расходов по итогам корректировки должен достичь 177 857 млн рублей.

Дополнительные бюджетные средства планируется направить на поддержку органов местного самоуправления (свыше 2 млрд рублей), расходы дорожного фонда (600 млн рублей), закупку дорожно-эксплуатационной техники (300 млн рублей). Материальную помощь отдельным категориям граждан дополнительно профинансируют на 460 млн рублей, на соцподдержку жителей края в части оплаты услуг ЖКХ выделят еще 235 млн, на программы капремонта социально значимых объектов пойдет 290 млн рублей. Также запланированы дополнительные ассигнования на поддержку сельского хозяйства, развитие физкультуры и спорта, а также мероприятия в сфере образования — на эти цели дополнительно выделят 226 и дважды по 60 млн рублей соответственно.

При этом дефицит бюджета региона составит 24 376 млн рублей, что, согласно сообщению, соответствует бюджетному законодательству.

Власти Красноярского края некоторое время назад также объявили о корректировке регионального бюджета — узнать подробности можно в нашем материале по теме.