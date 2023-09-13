Минстрой Новосибирской области предложил использовать механизм реализации масштабных инвестиционных проектов (МИП) для обеспечения жильем детей-сирот. Инициативу поддержал комитет по строительству, ЖКК и тарифам Заксобрания региона.

Сегодня, 13 сентября, на заседании комитета по строительству был включен в повестку дня дополнительный вопрос — о проекте закона Новосибирской области «О внесении изменений в отдельные законы Новосибирской области в связи с совершенствованием механизма реализации масштабных инвестиционных проектов». Изменения в региональное законодательство предполагают использование механизма МИП для предоставления жилья детям-сиротам.

Как пояснил депутатам министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, по состоянию на 1 августа 2023 года в очереди на обеспечение жильем состоит 7546 детей-сирот, из них 5175 человек, у которых право на обеспечение жилым помещением возникло и не реализовано, в том числе имеющих не исполненное судебное решение — 95 человек. «Изменения в три региональных закона расширяют практику их применения и предусматривают реализацию масштабных инвестиционных проектов с последующей передачей части жилых помещений в собственность Новосибирской области или муниципальных образований для предоставления жилья детям-сиротам», — рассказал Алексей Колмаков.

В новой редакции статей законов механизм осуществления МИП в Новосибирске и Новосибирском районе подразумевает вложение не менее 600 млн рублей инвестиций. Под МИП региональные власти предоставляют застройщику земельный участок без проведения торгов. Взамен строительная компания передает часть квартир в многоквартирном доме, общая площадь которого составляет не менее 10 тысяч кв. метров, детям-сиротам. Ранее аналогичный механизм в Новосибирской области работал для решения жилищных проблем обманутых дольщиков.

Как пояснил «Континенту Сибирь» председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Олег Подойма, опыт решения проблем обманутых дольщиков в Новосибирской области с использованием МИПов показал, что выбранный механизм был эффективен. «Поэтому мы решили распространить этот опыт для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мы надеемся на то, что вопрос предоставления жилья детям-сиротам будет решаться», — отметил Олег Подойма.