Для лучшего раскрытия туристического потенциала северного берега озера Байкал власти Бурятии намерены модернизировать транспортную инфраструктуру региона, а также построить там новые объекты размещения туристов. Информацией об этом со ссылкой на главу Бурятии Алексея Цыденова поделился ТАСС.

Алексей Цыденов на полях Восточного экономического форума сообщил, что существует мастер-план развития Северо-Байкальска, в котором основной упор сделан на развитие логистики и транспортной доступности. Основной пункт — реконструкция взлетно-посадочной полосы в Нижнеангарске, дабы иметь возможность принимать более крупные воздушные суда. Также запланированы модернизация объектов системы ЖКХ, строительство новых и реконструкция существующих причалов для развития водного туризма.

Кроме этого, власти Бурятии намерены уделить внимание возведению новых отелей и глэмпингов на северном берегу крупнейшего пресного озера в мире. Дополнительно к этому есть планы строительства крупного детского лагеря, который сможет конкурировать с «Артеком» или «Океаном». Этот объект будет построен по поручению президента РФ, на данный момент проект обсуждается с федеральными властями.

Тема финансирования мастер-планов дальневосточных городов была затронута в выступлении президента России на форуме. Он высказался за увеличение финансирования приоритетных мастер-планов в ближайшие 3 года, а также сообщил о том, что возможность выделения дополнительных средств на мастер-планы до 2030 года будет изучаться.

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