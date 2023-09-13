Суд в Новосибирске признал бывшего участкового уполномоченного отдела полиции виновным в получении взятки и отправил его в колонию на 3 года. Информация об этом появилась в ТГ-канале Следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области.

Следствие и суд установили, что в ноябре 2022 года экс-полицейский получил взятку при выполнении служебных обязанностей. Как сообщается, это произошло во время проверки в одной из квартир Советского района Новосибирска. Установив, что проживающий в ней мужчина не зарегистрирован по месту жительства, бывший участковый не стал составлять в его отношении административный протокол в обмен на 20 тысяч рублей.

Суд признал бывшего силовика виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом и запретом занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.

Ранее мы сообщали, что экс-глава кузбасского Полысаева арестован по делу о взятке.