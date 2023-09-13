На месте недостроенного аэропорта Омск-Федоровка может появиться новая портовая особая экономическая зона (ОЭЗ). Информацией об этом со ссылкой на врио губернатора Омской области Виталия Хоценко поделился «КоммерсантЪ».

Сообщается, что Виталий Хоценко уже обсуждал проект создания портовой ОЭЗ на базе «Федоровки» с президентом России и председателем правительства РФ и получил поддержку своей инициативы. Хоценко сообщил, что сейчас идет работа по поиску возможности федерального финансирования проекта.

По словам главы региона, новый аэропорт нужен Омску, так как действующая воздушная гавань находится в черте города, что устанавливает ограничения на максимальную этажность зданий и сдерживает развитие города в целом. Кроме того, действующий аэропорт Омск-Центральный находится неподалеку от заповедника, в котором обитает большое количество птиц, — это создает угрозу полетам.

Ранее мы сообщали, что по итогам прошедших выборов главы региона Виталий Хоценко набрал 76,33% голосов.