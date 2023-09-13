Росбанк: рост выдач кредитных карт в Новосибирской области около 70%

За год количество выданных кредитов Росбанком в Новосибирской области выросло на 67%, а доля цифровых карт приблизилась к 90%. Об этих и других тенденциях рассказал территориальный офис банка в регионе.

Динамика выдач

Наметившийся тренд за семь месяцев 2023 года — рост выдач кредитных карт в большинстве регионов России в среднем на 73%, в Москве и Санкт-Петербурге предсказуемо можно было наблюдать более высокие темпы. При сравнении спроса на кредитные карты в отдельных регионах РФ можно отметить, что схожая динамика наблюдалась в Нижегородской и Челябинской областях: за семь месяцев текущего года было выдано почти в два раза больше кредитных карт, чем за аналогичный период 2022 года. При этом наиболее результативными по выдачам были месяцы с февраля по апрель (в среднем прирост в этот период составил около 97% по сравнению с прошлым годом). В Новосибирской области заметны более высокие темпы роста: +93% по сравнению с 2022 г. Наибольшее количество карт было оформлено с марта по май.



Цифровые карты vs пластиковые

В первом квартале 2023 года можно было наблюдать тенденцию к увеличению доли цифровых карт по отношению к пластиковым. Например, в Нижегородской области доля цифровых карт выросла на 9%, что сопоставимо с темпами роста в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург. В Челябинской и Новосибирской областях рост был, напротив, незначительным и составил 2% и 3, соответственно.

При анализе изменения доли цифровых и пластиковых карт на протяжении семи месяцев 2023 и 2022 гг., можно увидеть, что рост доли цифровых карт несколько замедлился в большинстве регионов. Тем не менее, в общем объеме оформляемых кредитных карт, доля цифровых стабильно составляет более 75%, а во многих регионах стремится к 90%.

ТОП-6 областей по доле цифровых кредитных карт:

Москва – 93%

Новосибирская область – 89%

Нижегородская область – 89%

Челябинская область – 87%

Пермский край – 87%

Свердловская область – 86%



Средняя сумма выданных лимитов

Размер средней суммы запрашиваемых клиентами лимитов по кредитной карте по сравнению с 1 кварталом 2022 г. в целом по стране значительно сократился (на 20-50%). Однако в Челябинской и Новосибирской областях, напротив, практически не претерпел изменений.

«В Новосибирской области отмечаем положительную динамику в части выдачи потребительских кредитов. Так, за 8 месяцев текущего года количество кредитных карт, оформленных клиентами территориального офиса Росбанка в Новосибирске, выросло на 12%, а объем полученных потребительских кредитов на 65% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что на 47% выросла средняя сумма потребительского кредита в регионе. Это можно объяснить изменением цен на товары и услуги», — рассказал директор территориального офиса Росбанка в Новосибирске Евгений Рузавин.