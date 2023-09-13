Экс-глава кузбасского Полысаева арестован по делу о взятке

В Кузбассе возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего бывшего главы администрации Полысаевского городского округа, обвиняемого в посредничестве при передачи взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Кемеровской области.

По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2023 года фигурант, занимая должность главы Полысаевского городского округа, предложил директору коммерческой организации помощь в получении разрешения на добычу сапропеля на территории Тисульского муниципального округа Кемеровской области. По договоренности чиновник должен был выступить посредником в передаче взятки в размере 3000 долларов США должностным лицам правительства Кузбасса для выдачи соответствующего разрешения.

Директор коммерческой организации согласился на предложение, однако сообщил об этом в правоохранительные органы. Действуя в рамках оперативно-розыскных мероприятий, мужчина передал фигуранту 2000 долларов США в качестве части ранее оговоренной суммы взятки, а затем — оставшиеся денежные средства в размере 1000 долларов США. Преступная деятельность должностного лица была пресечена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу, материалы переданы в следственные органы.

В среду на сайте Центрального райсуда города Кемерово появилась информация о том, что в суд поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Р. Гильфанова, занимавшего в период с 12 января 2023 по 31 августа 2023 должность главы администрации Полысаевского городского округа Кемеровской области.

Напомним, что 1 сентября текущего года Раис Гильфанов подал в отставку по собственному желанию, обосновав решение состоянием здоровья, о чем сообщил в своем телеграм-канале. Однако в настоящий момент соответствующая запись удалена.

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