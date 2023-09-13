С «Уральских авиалиний» планируют взыскать ущерб, нанесенный полю под Новосибирском, куда экстренно сел самолет

Павел Ганьшин
 
Самолет
Фото из ТГ-канала Mash

Администрация Убинского района и владелец поля, на которое 12 сентября аварийно приземлился Airbus A320 «Уральских авиалиний» со 161 пассажиром на борту, планируют взыскать ущерб с авиакомпании после того, как воздушное судно уберут с места посадки. Информацией об этом со ссылкой на главу Убинского района Олега Конюка поделился ТАСС.

По словам Олега Конюка, которые приводит агентство, он уже общался с владельцем поля. Полностью оценить ущерб можно будет лишь после вывоза самолета. Его либо транспортируют в другое место целиком, либо, возможно, частично разберут прямо на поле. В любом случае к месту происшествия придет специальная тяжелая техника, и нынешние повреждения поля — не финальные.

По словам Конюка, сейчас говорить о компенсации еще рано, но после того как воздушное судно уберут с места посадки, обращение в авиакомпанию будет составлено.

Напомним, Airbus A320 «Уральских авиалиний» рейса 1381, направлявшийся из Сочи в Омск, утром 12 сентября из-за проблем технического характера не смог приземлиться в аэропорту назначения, экипаж принял решение уходить на запасной аэродром — новосибирское Толмачево. Однако, по предварительным данным, из-за нехватки топлива экипаж вынужден был совершить аварийную посадку на поле возле села Убинское в Новосибирской области. Никто из 161 пассажира и шести членов экипажа серьезно не пострадал. Предварительно причиной инцидента называют отказ одной из гидравлических систем самолета.

В одном из предыдущих материалов мы собрали всю доступную информацию об инциденте.

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