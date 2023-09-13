Парламентарии Кузбасса переизбрали спикера и сменили сенатора

На первом заседании парламента Кузбасса нового созыва 13 сентября депутаты избрали своим председателем Алексея Зеленина, который возглавлял Заксобрание прошлого созыва с октября 2021 года, сообщают в пресс-центре парламента.

Согласно региональному закону «О Законодательном собрании Кемеровской области — Кузбасса и законодательной деятельности в Кемеровской области — Кузбассе», первое заседание нового созыва открывал старейший по возрасту депутат. В Парламенте Кузбасса созыва 2023–2028 гг. это почетный гражданин Кемеровской области, полный кавалер знака «Шахтерская слава» Николай Приезжев.

Областные депутаты нового созыва выбрали председателя парламента Кузбасса. Им стал доктор политических наук, кандидат исторических наук, профессор Алексей Зеленин. Его кандидатуру депутаты поддержали в ходе тайного голосования.

«Благодарю всех кузбассовцев, принявших участие в выборах губернатора и депутатов парламента. «Единая Россия» одержала убедительную победу: 40 депутатских мандатов из 46 — в региональном парламенте, 184 мандата из 205 — в органах местного самоуправления. Спасибо землякам за оказанное доверие. Для меня это высокая честь и одновременно большая ответственность», — написал в своем телеграм-канале Алексей Зеленин.

Также депутаты парламента Кузбасса наделили полномочиями сенатора Надежду Ильину, возглавлявшую комитет по жилищным вопросам администрации города Кемерово. В Совете Федерации Федерального собрания РФ Надежда Викторовна будет представлять законодательную власть региона.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что явка на выборы в Кузбассе превысила 60%.