Герман Греф: курс рубля неоправданно занижен

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что по справедливости доллар должен быть в диапазоне 80-85 рублей. Об этом он заявил телеканалу «Россия 1».

«На сегодняшний день курс рубля неоправданно занижен. Мы сделали детальный анализ фундаментальной стоимости рубля, мы видим, что справедливый курс должен быть на уровне 80-85 рублей. То есть примерно на 10-15 рублей дешевле, чем это есть сегодня. При соответствующих шагах со стороны правительства и нахождения механизма регулирования этой ситуации я думаю, что мы выйдем примерно на такие уровни», — отметил глава Сбербанка.

Причины ослабления курса рубля Греф видит в высоком импорте и оттоке капитала из России. «Я бы сказал, что здесь не учитываются два фактора. Первый фактор — это резкий рост импорта, который в прошлом году был очень сильно ограничен, и это фактор большого спроса на валюту. И второе — это отток капитала», — заявил он.

Что касается экспорта, то доходы от него действительно сократились по сравнению с прошлым годом, так как тогда были высокие цены на эти товары. «Если посмотреть на цены — и на сырье, и на нефть, то в общем мы сейчас находимся в неплохой позиции», — добавил Герман Греф.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Герман Греф не рекомендовал россиянам хранить сбережения в твердых валютах.