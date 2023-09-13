В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в ПКиО «Березовая роща»

Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетней девочки на территории веревочного парка в новосибирском парке «Березовая роща». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 8 сентября 2023 года пострадавшая проходила трассу в веревочном парке, расположенном в Дзержинском районе города Новосибирска. При совместном спуске с инструктором с верхней трассы 14-летняя девочка упала на землю, получила множественные травмы и впоследствии была госпитализирована в медицинское учреждение. По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Следователи регионального Следственного управления СК России провели осмотр места происшествия. Допрашиваются очевидцы, назначен комплекс необходимых экспертиз. В рамках расследования будут установлены причины, обстоятельства и виновники произошедшего.

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