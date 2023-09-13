Команда «Старого дома» отыскала в Бресте место захоронения отца-основателя Новосибирска

Во время гастролей в Бресте, где проходил ХХVII Международный театральный фестиваль «Белая Вежа», творческая команда Новосибирского государственного театра «Старый дом» посетила католический некрополь, где покоится один из основателей Новосибирска Викентий Роецкий.

«По информации историков города, известно, что в Бресте похоронен один из отцов-основателей Новосибирска — Викентий Роецкий. Он внес огромный вклад, пожертвовал своим здоровьем для исследования земель и провел огромные изыскательские работы. После чего заболел, был командирован в Брест на лечение и умер в госпитале. Похоронен на старом польском кладбище, вот координаты», — такое письмо пришло на почту «Старого дома» от Натальи Синякиной, родившейся в Новосибирске, но проживающей в Бресте. Команда театра приняла решение отыскать место захоронения инженера Роецкого, чтобы отдать дань уважения человеку, стоявшему у истоков Ново-Николаевска–Новосибирска.

Театральный фестиваль «Белая Вежа» — событие, давно ставшее традицией и одним из важнейших форумов искусств, проводимых в Республике Беларусь с 1996 года. «Это первая поездка на фестиваль, мы очень рады познакомиться с Брестским академическим театром и новой для нас публикой», — сказала директор театра «Старый дом» Татьяна Ильина. Театр благодарит министерство культуры Новосибирской области за оказанную помощь в осуществлении поездки в Брест.

9 сентября 2023 года труппа представила на большой сцене Брестского академического театра спектакль Сергея Федотова «Головлёвы», который был очень тепло принят публикой. В юбилейном сезоне театр «Старый дом» наводит серьезные творческие мосты с Беларусью, в частности, с белорусскими драматургами. Дмитрий Богославский написал для театра интерпретацию пьесы Горького «Дачники» — премьерные показы спектакля в постановке известного российского режиссера Никиты Кобелева пройдут 19 и 20 сентября. А Константин Стешик будет работать над текстом по мотивам сценария братьев Коэнов «Фарго» — премьера спектакля в постановке Евгения Маленчева запланирована на декабрь 2023 года.

Накануне фестивального показа «Головлёвых» творческая команда «Старого дома» побывала на старинном католическом некрополе Бреста — именно в этом пространстве памяти, ставшим знаковым историческим местом Беларуси, находится захоронение польского инженера Викентия Роецкого. Его имя, к сожалению, не звучит в Новосибирске так громко, как имя инженера Гарина-Михайловского, построившего железнодорожный мост через Обь. А между тем, новосибирские историки считают, что именно Роецкий первым увидел в своем воображении этот мост на том самом месте, где он сейчас находится.

«Викентий-Игнатий Роецкий — одна из самых неисследованных фигур в истории возникновения Ново-Николаевска, впоследствии — Новосибирска, — публикует сайт «Библиотека сибирского краеведения» отрывки из книги «Созидатели», посвященной людям, вписанным в историю Новосибирска. — Родился он в 1861 году. Обстоятельства же, благодаря которым он станет впоследствии в единый ряд «отцов-основателей» Ново-Николаевска, сложились несколько позже. В июне 1891 года Викентий Игнатьевич Роецкий (именно так на русский лад стали именовать молодого инженера) был направлен с небольшим отрядом на изыскательские работы в район села Кривощеково.

Объем работ отражен в одном из документов того времени — донесении Министру финансов С. Ю. Витте от начальника строительства дороги К. Я. Михайловского: «По сведениям, полученным от инженера Роецкого, оставшегося в Колывани для съемки бассейна реки Объ, изыскания для линии железной дороги по пересечении Оби у села Кривощеково произведены у нескольких поселений. Намеченный изыскателями путь по мнению инженера Роецкого удовлетворяет всем техническим требованиям сооружения. Переход р. Объ у села Кривощеково и р. Томь у села Тутальского на всем пространстве этих рек — лучший».

Умения молодого специалиста профессионально определять перспективные направления были замечены и в Петербурге. В 1892 году инженеру Роецкому за успешные изыскания был пожалован чин титулярного советника. Роецкий себя не жалел — его работа не была кабинетной. Из-за нервического склада личности он начал сильно болеть. В 1986 году его непосредственный начальник Константин Михайловский решил перевезти Роецкого в Варашаву, так как дела его были совсем плохи. Но 35-летний Викентий Роецкий не добрался до Варшавы. Он умер в Брест-Литовске 8 марта 1896 года, где и был похоронен.

Впереди у театра «Старый дом» новые гастроли и новые открытия. Только этой осенью театру предстоит посетить фестивали в трех российских городах — Барнауле, Пскове и Перми.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, какие проекты ждут зрителей в новом театральном сезоне «Старого дома».