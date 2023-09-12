Мэрия Новосибирска банкротит СРЦ «Сибирское кольцо», возглавляемое Алексеем Джулаем

Мэрия города Новосибирска потребовала признать несостоятельным ООО «Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо», гендиректором которого является основатель группы компаний «Дискус», депутат горсовета Алексей Джулай. Ранее муниципалитет неоднократно инициировал иски о взыскании задолженности по арендной плате за земельный участок.

Мэрия города Новосибирска обратилась в арбитражный суд с иском к ООО СРЦ «Сибирское кольцо» о признании должника банкротом. Сумма требований составляет 22 790 890,06 рублей. Информация об этом появилась на сайте суда. Иск рассматривается в первой инстанции, детали разбирательства не сообщаются.

Ранее администрация города уже обращалась в суд с иском к обществу о взыскании задолженности по арендной плате за период с декабря 2019 года по октябрь 2020 года. Сумма исковых требований составляла 13 263 206 рублей 66 копеек, неустойки по договору аренды — 706 507 рублей 19 копеек, процентов за пользование чужими средствами — 653 376 рублей. На земельном участке, расположенном по ул. Выборной, компания должна была построить спортивно-технический развлекательный комплекс.

Тогда, по решению суда, с ООО СРЦ «Сибирское кольцо» было взыскано 3 263 206 рублей 66 копеек по задолженности за аренду, по неустойке в размере 706 507 рублей 19 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами – 653 376 рублей.

По данным Rusprofile ООО СРЦ «Сибирское Кольцо» было зарегистрировано 21 июня 2010 года в городе Новосибирске. Руководитель организации: генеральный директор Алексей Джулай. Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями компании являются 3 физических лица: Алексей Джулай (50%), Александр Квашнин (25%) и Сергей Квашнин (25%). 2022 год организация завершила с убытком 6 млн руб.

Напомним, что в отношении директора ГК «Дискус» Алексея Джулая было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «мошенничество в крупном размере» из-за 55 домов в микрорайонах «Просторный» и «Плющихинский», не введенных в эксплуатацию в обозначенные сроки. 17 апреля Центральный районный суд Новосибирска избрал Алексею Джулаю меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В конце апреля 2023 года 20 домов в микрорайоне «Плющихинский» в Октябрьском районе Новосибирска и 33 дома «Дискуса» в микрорайоне «Просторный» Кировского района города, долгое время не получавших соответствующего разрешения мэрии, были введены в эксплуатацию после представления прокурора.