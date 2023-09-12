СГК: отопительный сезон в Новосибирске начнется по решению мэра

В Новосибирске на семи объектах замены теплосетей из запланированного 31-го подрядчики СГК завершили работы полностью. По остальным участкам в ближайшие дни трубы будут готовы к транспортировке теплоносителя.

Подрядчики СГК полностью завершили работы на объектах по улицам Чаплыгина, Широкая (2 участка), Грибоедова, Советская, Невельского и Высоцкого. На месте бывших раскопок уже благоустроили территорию в объеме более 8 тысяч кв. метров. По остальным участкам — работы практически завершены, в ближайшие дни трубы будут готовы к транспортировке теплоносителя.

«Уже можем подвести предварительные итоги реализации инвестиционной и ремонтной программ в Новосибирске. Расширенная программа 2023 года практически выполнена. Работают подрядчики из семи городов Сибири, есть также с западной части России. Объем подрядных ресурсов достаточный для своевременного и качественного завершения. Поначалу были некоторые опасения относительно сроков, так как объем инвестиций (суммарно порядка 4 млрд рублей) в три раза больше, чем в 2022 году, а в сравнении с позапрошлым годом — в 10 раз», — рассказал журналистам 11 сентября директор теплосетевого подразделения СГК Максим Рябенко на объекте по ул. Широкой, где ведется благоустройство.

На четырех объектах, где идет масштабный объем работ, потребители в начале отопительного сезона получат теплоснабжение по временной схеме — на непродолжительный период до конца октября. «Качество теплоснабжения будет соответствовать всем требованиям, потребители не почувствуют разницы. После завершения проектов теплоноситель пойдет уже по новым трубам», — подчеркнул Максим Рябенко.

Всего в 2023 году с учетом собственной инвестпрограммы, концессии и капитального ремонта СГК ведет работы на 31 участке общей протяженностью более 20 км. Также компания выполняет капитальный ремонт 24

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что власти Новосибирска планируют направить на модернизацию теплосетей более 20 млрд рублей.