В Новосибирске появились улица Александра Чернобровцева и «Лесной берег»

Названия двух территорий и одной улицы в Новосибирске закрепили документально – парка «Ини», «Лесного берега» и ул. Александра Чернобровцева. Об этом сообщили в пресс-центре городской мэрии.

«На комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры в границах города Новосибирска присвоили наименования трем объектам: территория в Первомайском районе – парк «Иня»; территория в Заельцовском районе у ДНТ «Березка-Экран» и ДНТ «Горняк» – «Лесной берег»; улица на участке от улицы имени генерал-майора Рожкина А. Н. до ул. Кедровой – улица Александра Чернобровцева», говорится в сообщении.

Александр Чернобровцев в 1954 году окончил с отличием факультет монументальной живописи Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной. Учился у И.П. Степашкина, Л.А. Любимова, Б.В. Иогансона. С 1954 г. проживал в Новосибирске. Является организатором Новосибирского художественного училища (1984). Делегат съездов СХ РСФСР, СХ СССР, был членом правления СХ РСФСР и заместителем председателя монументальной комиссии СХ СССР. Более 20 лет являлся членом всесоюзных, республиканских, зональных и областных выставкомов.

Основные работы Чернобровцева связаны с Новосибирском: панно «Памяти павших» (Реквием) в сквере Героев революции (1960), мемориальный ансамбль «Монумент Славы», посвященный подвигу сибиряков в Великой Отечественной войне (1967), резное панно «Скоморохи» в кафе «Скоморохи» (1974), мемориальный ансамбль парка Победы в Бердске (1980), панно на станции «Октябрьская» новосибирского метрополитена (1985), панно «Апофеоз русской музыки» в вестибюле Большого зала Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки (1994), роспись часовни во имя Святителя и Чудотворца Николая (1998).

В 2014 г. живописец-монументалист скончался на 84-м году жизни.

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