Строительством второй очереди инжинирингового центра в Особой экономической зоне «Томск» будет заниматься новосибирская компания ООО «Строительное управление РСТ» (СУ РСТ). Об этом, со ссылкой на генерального директора ОЭЗ Юрия Дроздова, сообщает «Интерфакс».

Контракт стоимостью 1,252 миллиарда рублей будет заключен с «СУ РСТ» по результатам открытого конкурса, на который было подано две заявки. Одна из них не была допущена к участию — причиной на портале госзакупок указано «несоответствие участника закупки требованиям документации». После этого закупка была признана несостоявшейся, а договор заключен с единственным допущенным участником — «СУ РСТ».

Выполнение работ по завершению строительства объекта «Центр инноваций и технологий (II очередь) (Центр нанотехнологий), в том числе: Административный корпус; Лабораторный корпус», как указано в описании электронного аукциона, необходимо провести в течение 27 месяцев с момента заключения договора с подрядчиком. Ранее руководство «ОЭЗ технико-внедренческого типа «Томск» уже объявляло конкурс на выполнение этих же работ, но обе поданные тогда на конкурс заявки не прошли отбор.

Ранее сообщалось, что строительство экспоцентра и инжинирингового центра затормозила процедура передачи полномочий по управлению ОЭЗ «Томск» на региональный уровень. Данный процесс Минэкономразвития РФ начало в августе 2016 года и завершило только в январе 2020 года. ОЭЗ располагала 1,5 млрд рублей, при этом оба объекта были дороже этой суммы — в конце 2022 года их строительство оценивалось в 3 млрд рублей.

Зарегистрированное в 2011 году в Новосибирске ООО «Строительное управление РСТ», согласно данным Rusprofile, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Компанию основали Александр Степанов и Андрей Калинин с равными долями в уставном капитале. Андрей Калинин также является генеральным директором организации. «СУ РСТ» за прошлый год показало прибыль в 46 млн рублей при выручке в 2 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщали, что ООО «СУ РСТ» выиграла конкурс на постройку школы в Новосибирске за 1,3 миллиарда рублей.