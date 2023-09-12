Глава Кузбасса пригласил делегацию Индии посетить «Шерегеш»

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке состоялась рабочая встреча губернатора Кузбасса Сергея Цивилева с представителями некоммерческого партнерства «Индийский Бизнес Альянс». Участники форума обсудили укрепление взаимовыгодных энергетических и торговых связей, сообщают в пресс-центре правительства Кемеровской области.

Зарубежные партнеры выразили большую заинтересованность в поставках кузбасского угля. Также их привлекло приглашение губернатора Сергея Цивилева посетить развивающийся горнолыжный курорт Шерегеш.

Индия готова сотрудничать с Кузбассом в производстве онкологических и гормональных препаратов, заниматься научными разработками в медицине.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Сергей Цивилев будет руководить Кузбассом еще 5 лет.